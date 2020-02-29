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Özersay: Rum siyasi liderliğinin koronavirüs gerekçesi inandırıcı değil

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum Yönetimi’nin koronavirüs gerekçesiylr sınır kapılarıyla ilgili aldığı tek yanlı karar ve başlattığı uygulamanın inandırıcı olmadığını belirtti.

Özersay: Rum siyasi liderliğinin koronavirüs gerekçesi inandırıcı değil

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum Yönetimi’nin koronavirüs gerekçesiylr sınır kapılarıyla ilgili aldığı tek yanlı karar ve başlattığı uygulamanın inandırıcı olmadığını belirtti.

29 Şubat 2020 Cumartesi 21:39
Özersay: Rum siyasi liderliğinin koronavirüs gerekçesi inandırıcı değil
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum Yönetimi’nin koronavirüs gerekçesiylr sınır kapılarıyla ilgili aldığı tek yanlı karar ve başlattığı uygulamanın inandırıcı olmadığını belirtti.

Özersay, yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin geçiş kapılarına dair tek yanlı ve keyfi uygulaması hem Kıbrıslı Rumlara hem de Kıbrıslı Türklere eziyet etme sonucunu doğurdu. Koronavirus bahanesi ile atılan adım hiç inandırıcı değildir, geçişler devam etmektedir ve aldıklarını söyledikleri tedbirler de bu adımlarının arkasında başka bir neden olduğunu göstermektedir” dedi.

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Özersay, “Türkiye Cumhuriyeti tarafından kısa süre önce ülkesinde bulunan mülteciler ile ilgili olarak atılmış olan adımın KKTC’de herhangi bir mülteci akımı yaratmadığı aşikar olduğuna göre eğer Kıbrıs Rum tarafı bundan endişe duyarak kapılara dair hamle yaptıysa bunu da kısa süre içerisinde gözden geçirmek zorundadır” ifadesini kullandı.

Rum tarafının Kıbrıslı Rumların yoğun şekilde kuzeye gelmelerinden ve önemli miktarda alış-veriş yaparak harcama yapmalarından rahatsız olduğunun anlaşıldığını kaydeden Özersay, açıklamasını söyle sürdürdü:

“Sadece bugün ülkenin belirli bölgelerinde bulunan ve kapılar kapandığı için ekonomik olarak olumsuz yönde etkilenen vatandaşlarımız, esnafımız var. Özellikle Güzelyurt bölgesi esnafımız, benzin istasyonları bugün bizimle temasa geçerek rahatsızlıklarını dile getirdiler. İki taraf arasında artan ekonomik aktivite toplumlararası ilişkiler ve diyalog açısından son derece önemli aslında. Güneye geçerken de geriye dönerken de ciddi zaman kaybeden ve perişan olan vatandaşlarımız var. Güneyden kuzeye düzenli olarak gelen Kıbrıslı Rumların yaşadığı ayrı bir eziyet.

Rum tarafı bu politikasını bir hafta geçmesini beklemeksizin gözden geçirmek zorundadır. Bizim ekonomik olarak nefes almamızı engellemeye çalışan bu yaklaşımla hiçbir yere varamayacaklar. Aklın yolu iki taraf arasında hem ticaretin hem de bireylerin geçişlerinin daha da kolaylaştırılmasıdır. Vatandaşlarımızın sadece bir bölümünün değil tamamının geçiş yapabilmesi, bu coğrafyada yaşayan ve kendi geleceğini bu topraklarda gören herkesin ada genelinde insani ve ticari faaliyette bulunabilmesi hem Kıbrıs hem de bölgede istikrara ve barışa hizmet edecektir. Hem Rum tarafının hem de uluslararası aktörlerin bu yaşanan olumsuz durumdan olumlu bir sonuç çıkarabilmelerini dilerim. BM ve diğer ülkelerin yetkililerine de bu yönde görüşlerimizi iletiyor, gerekli girişimleri yapıyoruz. Rum tarafı bu akıl dışı yaklaşımını çok fazla sürdüremeyecektir.”

Son Güncelleme: 01.03.2020 01:10
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