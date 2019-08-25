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Özersay, Rum kesimini eleştirdi...

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum Kesimi’nde bir zihniyet değişikliği olmamasına rağmen yeni bir sürece girilmesini eleştirdi.

Özersay, Rum kesimini eleştirdi...

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum Kesimi’nde bir zihniyet değişikliği olmamasına rağmen yeni bir sürece girilmesini eleştirdi.

25 Ağustos 2019 Pazar 16:28
Özersay, Rum kesimini eleştirdi...

Özersay “Federasyon denilen şey yönetimi de zenginliği de paylaşmayı gerektirir. Rum tarafı ne yönetimi paylaşmak istiyor ne de zenginliği. Son yapılan Akıncı-Anastasiades görüşmesinin notlarına baktığımızda bir şey çok net görünüyor: Rum liderliğinde bir zihniyet değişikliği yoktur ve yönetimi de zenginliği de paylaşmayı istemiyor. Kaldı ki doğal gaz konusundaki tavırları da zenginliği bizimle paylaşmak istemediklerini gösteriyor. O halde bir şey değişmediyse neden yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dayanan federasyon sürecini yeniden başlatıyoruz?” diye sordu.

Özersay “zihniyet değişikliği olmadığını görerek ve bilerek, paylaşma zihniyeti gerektiren federal süreçlere yeniden angaje olmak bu ülkenin yararına değildir” dedi. Özersay “geçen yıl sayın Akıncı da Rum liderliğinde bir zihniyet değişikliği görmediğini söylüyordu, şimdi son görüşmelerinin tutanağına bakıyorum, hiçbir şey değişmemiş, yani zihniyet aynı” ifadesini kullandı.

Özersay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu şartlarda yeniden federasyon müzakeresine girmek bizi yeni bir kısır döngüye hapseder. İhtiyaç federasyon süreci başlatmak değil artık Kıbrıs’ta var olan şartlara uygun nasıl bir çözüm, nasıl bir ortaklık kurulacağını konuşmaktır ki bu federal bir ortaklık değildir”

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“SAYIN AKINCI DA ZİHNİYET DEĞİŞMELİ DEMİŞTİ AMA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay son yapılan Akıncı-Anastasiades görüşmesinin tutanaklarına bakıldığında Rum liderliğinin aynı noktada durmasından ötürü bir arpa boyu yol dahi alınamadığının; 2017’de müzakerelerin çökmesinden sonra Rum tarafında yönetimi paylaşmayı istemiyor olması açısından herhangi bir zihniyet değişikliği olmadığının net şekilde görüldüğünü vurguladı.

“2017’de Crans Montana’da süreç çöktükten sonra, 2018’de bizzat sayın Akıncı Rum lider ile görüşmesi ertesinde bir zihniyet değişikliği görmediğini söylemişti. Bu ayın başında yaptıkları görüşmenin notlarına bakıldığında gerek geçmiş uzlaşılar, gerekse dönüşümlü başkanlık ve karar alma konularıyla takvimi olan sonuç alıcı müzakere konularında Rum liderliğinin yaklaşımlarında hiçbir değişiklik olmadığı görülüyor” diyen Özersay, “Durum buysa ve zihniyet değişmediyse o halde yönetimi ve zenginliği paylaşmayı gerektiren federasyon sürecini neden yeniden başlatıyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Özersay “Birleşmiş Milletler yetkililerinde dahi taraflar arasında ortak bir vizyon bulunmadığı için sürece angaje olma konusunda bir isteksizlik söz konusuyken sırf bir süreç olsun diye başlatılacak olan süreç yeni hayal kırıklıkları yaratacaktır ve bundan kaçınmak gerekir” ifadelerini kullandı.

“BİZİ KISIR SÜREÇLERE HAPSETMEYE KİMSENİN HAKKI YOKTUR”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay “Sayın Lute da dahil Birleşmiş Milletler yetkilileri gerek kendi görüşmelerinde gerekse iki liderin son görüşmesinde herhangi bir değişiklik olmadığını, Crans Montana’da çöken müzakere süreci ertesinde şartların aynı olduğunu kendileri de görüyorlar ve kapalı kapılar ardında bunu dile getiriyorlar. Kendileri mevcut statüko sorgulanmasın diye kolayı seçip bizi yine kısır federasyon süreçleri içerisine çekmeyi tercih ediyor olabilirler. Oysa bu Halkı kısır federasyon sürecine hapsetmeye kimsenin hakkı yoktur. Sayın Akıncı da bu yaklaşımlara imkan vermemelidir. Zihniyet değişikliği olmadığını görerek ve bilerek, paylaşma zihniyeti gerektiren federal süreçlere yeniden angaje olmak bu ülkenin yararına değildir” dedi.

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