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Özersay: Rum Dışişleri görüşmelerimize engel olmaya çalışıyor

Özersay: Rum Dışişleri görüşmelerimize engel olmaya çalışıyor

04 Temmuz 2019 Perşembe 06:57
Özersay: Rum Dışişleri görüşmelerimize engel olmaya çalışıyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İsviçre’nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler yetkilileriyle çeşitli temaslarda bulunuyor.

Özersay, görüşmeleri yanında Cenevre Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Akademisinde Kıbrıs sorununun geleceğine dair bir de seminer verecek.Temasları hakkında BRT’ye açıklamalarda bulunan Özersay, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı ve Cenevre’deki Rum temsilciliğinin BM’deki bütün kurum ve kuruluşlara mektuplar göndererek, Kıbrıs Türk heyetinin görüşmelerinin iptal edilmesi yönünde girişimde bulunduğunu kaydetti.

 Özersay, bunu önlemek için görüşmelerini kamuoyuna açıklamadan yapmaya çalıştıklarını belirtti.

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Kıbrıs Türk halkının sesini kısmaya, kesmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Bakan Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin davranışını çağdışı olarak niteledi.

“İNSAN HAKLARI, MÜLTECİ SORUNLARI VE KAYIP ŞAHISLAR KONULARI”

Cenevre’de bir yandan insan hakları konularında, diğer yandansa mülteciler ve kayıp şahıslar konularında çeşitli faaliyetler yürüten Birleşmiş Milletler yetkilileri ile görüşmeler yaparak Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmaya çalıştıklarını vurgulayan Bakan Özersay, “Kıbrıs Rum yönetimi ve özellikle Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve buradaki temsilcilileri son derece çağ dışı bir yaklaşım ortaya koyuyorlar ve bizim BM’nin kurumları ve yetkilileriyle biraya gelmemizi engellemeye çalışıyorlar. Sesimizin duyulmasını, düşüncemizi başkasının duymasını, duruşumuzu, argümanlarımızı, olayları nasıl gördüğümüzü başkalarının duymasını engellemeye çalışmak bize göre çağdışı bir yaklaşımdır. Ama yine de bizim yılmamız, vazgeçmemiz  söz konusu değildir. Biz KKTC’nin seçilmiş temsilcileri ve yetkilileri olarak Kıbrıs Türk halkının duruşunu, taleplerini, endişelerini net bir şekilde yapacağımız görüşmelerle aktarmaya devam edeceğiz. Biz sesimizin kısılmasına müsaade etmeyeceğiz. Eğer bu daha uzun süreçli bir mücadele gerekiyorsa biz bu mücadeleyi vereceğiz. Kıbrıs Türk halkının sesinin duyulması mücadelesini Kıbrıs’ın dışında da vermeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının sesini kısmaya, kesmeye kimsenin gücü yetmeyecek” dedi.

Kudret Özersay, temasları kapsamında Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz’de doğal kaynaklar gerginliği ve bölgesel güvenlik konularını da içeren bir konferansta konuşacak ve çeşitli yabancı basın mensuplarına röportajlar verecek.

Son Güncelleme: 04.07.2019 10:07
Anahtar Kelimeler:
özersayRum Dışişleri
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