Özersay, Pilli ile biraraya geldi

HP’den yapılan açıklamaya göre, Özersay’a HP Sağlık Komitesi adına Girne Milletvekili Jale Refik Rogers ve HP Parti Meclisi üyesi Teksen Köroğlu’nun eşlik ettiği görüşmede, Sağlık Bakanı Pilli’yle salgınla mücadele konusuna ilişkin görüş ve öneriler paylaşıldı, son durumla ilgili bilgi alındı.



