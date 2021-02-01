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Özersay, Pilli ile biraraya geldi

Halkın Partisi (HP)Genel Başkanı Kudret Özersay, bu sabah Sağlık Bakanı Ali Pilli ile biraraya geldi. 

01 Şubat 2021 Pazartesi 14:00
Özersay, Pilli ile biraraya geldi
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HP’den yapılan açıklamaya göre, Özersay’a HP Sağlık Komitesi adına Girne Milletvekili Jale Refik Rogers ve HP Parti Meclisi üyesi Teksen Köroğlu’nun eşlik ettiği görüşmede, Sağlık Bakanı Pilli’yle salgınla mücadele konusuna ilişkin görüş ve öneriler paylaşıldı, son durumla ilgili bilgi alındı. 

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Halkın Partisi’nin sağlık konusunda verilen mücadeleye her türlü desteği vermeye ve yardımcı olmaya hazır olduğunu bir kez daha vurgulayan Özersay, Rogers ve Köroğlu, birlikte mücadele edildiği takdirde virüse karşı halkın kazanacağı inancını  dile getirdi.  
 

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Son Güncelleme: 01.02.2021 15:07
Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİKudret özersay
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