Özersay, Özgürgün'ün istifasının Meclis'te kabul edilmemesini değerlendirdi

Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün Milletvekiliiği görevinden istifa talebinin UBP, YDP ve DP’nin oylarıyla reddedilmesine ilişkin yazılı açıklama yapan HP Milletvekili Kudret Özersay, “Seçilen vekilin Meclis çalışmalarına katılmaması halkın iradesine, bu kadar aydan sonra gelen istifanın reddedilmesi ise bu istifayı veren vekilin iradesine saygısızlıktır” dedi.

Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir yıldır Meclis’e bile gelmeyen ama vekil maaşını alan Sn. Özgürgün’ün istifası UBP-DP-YDP marifeti ile bugün reddedildi. Seçilen vekilin Meclis çalışmalarına katılmaması Halkın iradesine, bu kadar aydan sonra gelen istifanın reddedilmesi ise bu istifayı veren vekilin iradesine saygısızlıktır."