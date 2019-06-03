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Özersay: “Önümüzdeki dönemde Türkiye’de yeniden kaynak akışı sağlanacak”

Özersay: “Önümüzdeki dönemde Türkiye’de yeniden kaynak akışı sağlanacak”

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:11
Özersay: “Önümüzdeki dönemde Türkiye’de yeniden kaynak akışı sağlanacak”

“PROTOKOLÜN SÜRESİ UZATILACAK VEYA GEÇİCİ BİR METİN HAZIRLANACAK”

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY, İSTANBUL’DA ERDOĞAN VE OKTAY’LA YAPTIKLARI GÖRÜŞMELERİ TAK’A DEĞERLENDİRDİ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan 2016-18 dönemini kapsayan protokolde oluşan ama çeşitli nedenlerle gerçekleşmeyen kaynak akışını yeniden sağlamak için bazı formüller üzerinde durduklarını açıkladı.

Özersay, protokolün süresinin dolmasından kaynaklanan hukuki çerçeve eksikliğini gidermek üzere sürenin uzatılması veya geçici bir metin hazırlanmasının söz konusu olduğunu kaydetti.

Kudret Özersay “Önümüzdeki dönemde yeniden kaynak akışının sağlanabileceğini düşünüyoruz” dedi.

ÖZERSAY TAK’A KONUŞTU

Başbakan Ersin Tatar’la birlikte İstanbul’da bulunan Kudret Özersay, İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’la yaptıkları görüşmeleri TAK’a değerlendirdi.

Özersay, Fuat Oktay’la yaptıkları görüşmeye Başbakan Ersin Tatar’la birlikte kendisinin, TC kanadından ise Oktay’la birlikte TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin katıldığını kaydetti.

Bir saatlik bu görüşmenin bir hazırlık toplantısı şeklinde geçtiğini ifade eden Özersay, özellikle ekonomik konuları ele aldıklarını açıkladı.

Daha sonra Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmeye geçtiklerini kaydederek, o görüşmeye de KKTC kanadından Başbakan Tatar’la kendisinin, Türkiye kanadından ise TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yer aldığını belirtti.

1 saat 15 dakika süren bu görüşmede özellikle ekonomi ve maliye konularını enine boyuna tartıştıklarını açıklayan Özersay, sektörler bağlamında konuları teker teker ele aldıklarını söyledi.

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KAYNAK AKIŞI İÇİN FORMÜLLER

Özersay, özellikle 2016-18 protokolüyle ilgili tahakkuk eden (oluşan) ama çeşitli nedenlerle gerçekleşmeyen kaynak akışını yeniden sağlamak için bazı formüller üzerinde durduklarını açıkladı.

Türkiye bütçesinde KKTC’ye ayrılan ama protokolün süresi bittiği için hukuki çerçeve eksikliği olması nedeniyle aktarılamayan kalemlerle ilgili nasıl bir hukuki çerçeve sağlayabileceklerini ele aldıklarını kaydeden Kudret Özersay, “Bu bağlamda, yeni protokol yapılmadan hemen önce geçmiş 3 yıllık protokolün süresinin birkaç aylığına uzatılması ve bir diğer alternatif olarak geçici bir metin hazırlanması gibi seçenekler üzerinde durduk. Önümüzdeki dönemde yeniden kaynak akışının sağlanabileceğini düşünüyoruz” dedi.

DOĞU AKDENİZ’DEKİ DURUM DA DEĞERLENDİRİLDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmelerinde aynı zamanda Doğu Akdeniz bölgesindeki askeri ve siyasi gelişmeleri de ele aldıklarını ifade eden Özersay, iki ülkenin birlikte atabileceği adımları değerlendirdiklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, doğal gaz konusunu da değerlendirdiklerini ve bu bölgede gerek Kıbrıs Türk halkının gerekse Türkiye’nin meşru hak ve menfaatlerini nasıl daha iyi bir şekilde ileriye taşıyabilecekleri konusunda ilave adımları konuştuklarını açıkladı.

Özersay, Kıbrıs sorunu konusunda son dönemde BM bağlamındaki gelişmeleri ve yakın gelecekte New York’ta hazırlanacak yeni Kıbrıs raporu konusunda da kısa bir değerlendirme yaptıklarını bildirdi.

Erdoğan’la görüşmelerinin ardından TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’la bir değerlendirme daha yaptıklarını ifade eden Özersay, toplamda üç saate varan çalışma toplantıları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Özersay, İstanbul’daki görüşmelerinin son derece verimli ve samimi bir ortamda geçtiğini, Türkiye yetkilileriyle görüşmeleri öncesinde, heyette yer alan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da katılımıyla üçlü değerlendirme ve hazırlık toplantısı da yaptıklarını bildirdi.

BAŞBAKAN VE HEYETİ ÇALIŞMA ZİYARETİNİ TAMAMLADI

Bu sabah İstanbul’a giden Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki heyet, İstanbul’daki çalışma ziyaretlerini tamamlamalarının ardından KKTC’ye dönmek üzere 21.30 İstanbul’dan hareket edecek.

Heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ ile Protokol Müdürü Cem Topçu yer alıyor.

Son Güncelleme: 03.06.2019 19:19
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri BakanıKudret özersay
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