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Özersay: Neyin denetimini yapacaksınız?... Bu denetim sadece pahalılığı tespit etmeye yarar

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, piyasada fiyat denetiminin yapılabilmesi için önce bir adım atılması gerektiğinin altını çizerek, fonların, verginin indirilmesi, teşvik verilmesi gibi hamlelerden sonra denetimlerin anlamlı olacağını aksi halde yapılan denetimin sadece “pahalılığı tespit etmeye” yarayacağını belirtti.

16 Mart 2022 Çarşamba 16:30
Özersay: Neyin denetimini yapacaksınız?... Bu denetim sadece pahalılığı tespit etmeye yarar

Katıldığı televizyon programında gündemi değerlendiren Özersay, “Önce teşvik verirsiniz, taşımacılıkla, gümrükle ilgili kolaylık sağlarsınız, sonra bunun rafa indirim olarak yansıyıp yansımadığını kontrol edersiniz. Ama siz bununla ilgili hiçbir şey yapmadığınız gibi fiyatları artıracak hamleler yapıyorsunuz. Sonra da gidip fiyatları denetliyorsunuz. Gidip göreceğiniz zamdır.” ifadelerini kullandı.

“ÜLKE YÖNETMEK BU DEĞİL”

Özersay şöyle devam etti:

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“Akaryakıtı artırıyorsunuz. İnsanlar getirdiği malı bakkala nasıl dağıtacak? Benzinle dağıttıklarına göre masrafları doğrudan arttı. Döviz arttığı için depo kiraları da arttı. Elektriğe de zam yaptınız, böylece bir girdi maliyeti daha artmış oldu. Bunlar tabii ki fiyatlara yansıyacak. Taşımacılık fiyatları zaten dört-beş kat artmıştı. Dolayısıyla bu gelişmeler sonucunda yapacağınız denetimin sonucu bellidir. Bu denetim sadece pahalılığı tespit etmeye yarar. Hiçbir yapıcı adım atmadan bu denetimi neden yaptığını Sayın Başbakan açıklasın. Şu an yürürlükteki mevzuata göre yapılabilecek denetimle; etikette yazan rakamla kasaya gittiğinizde karşınıza çıkan rakam farklıysa veya stokçuluk yapılıyorsa ceza kesilebilir. Bunun haricinde, ‘Başkası 8 TL’ye satıyorken sen 10 TL’ye satıyorsun?’ diye soramazsınız. Sorduğunuzda da ‘Benim kiram da var, bu ancak kurtarıyor’ cevabını alırsınız. Başbakan ‘denetimden’ bizim anladığımızı anlamıyor, şu anda neyi denetleyeceklerini bilmiyorlar. Önce fiyatların aşağı inmesi için adım atacaksınız, sonra gidip bu adımlar fiyata yansıyor mu diye denetim yapacaksınız. Ülke yönetmek bu değildir. Zaman geçiyor, ülkede birçok sorun varken ve bunlara yoğunlaşmaları gerekirken sadece konuşma ve sonunda da bir şey yapamama haliyle karşı karşıyayız.”
 
“HÜKÜMET, EKONOMİK KRİZİ METEOROLOJİ RAPORU SUNAR GİBİ YÖNETİYOR” 
 
Özersay, tüm dünyada pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan gıda zinciri, artan taşımacılık masraflarının üzerine Ukrayna-Rusya krizinin eklendiğini belirterek bu yaşananların milat kabul edilerek, enerji yatırımlarının, üretimin artırılması, temel gıda üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Özersay, Başbakan ve hükümetin ekonomik krizi ve siyasi süreci yönetemediğini savunarak şöyle konuştu:

“Seçimden önce alım gücünü artırmak, zamları dizginlemek ve fiyat artışlarını önlemek için bazı öneriler ortaya koymuştuk. Fonların, verginin aşağı çekilmesi önerilerimizden biriydi. Verginin çıplak fiyat üzerinden alınmasıyla ve raf denetimlerinin yapılmasıyla zamların önüne geçilebileceğini söylemiştik. Sayın Faiz Sucuoğlu, kendisinin de katılacağı fiyat denetimi yapılacağını açıkladı. Katıldığı bir denetim sonrasında müjde verir ya da çözüm ortaya koyuyor gibi ‘Havalar ısınınca sebze-meyve fiyatları inecek’ dedi. Sayın Başbakan meteoroloji raporu mu sunuyor? Yoksa müthiş bir ekonomik teori ortaya koyarak halkın yüreğine su mu serpti? Bir süre önce de vatandaşa ‘pahalı olanı değil ucuz olanı satın alın’ çağrısı yapan da yine Sayın Sucuoğlu’ydu.”

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Son Güncelleme: 16.03.2022 17:21
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