Özersay New York'ta ...

New York'taki temaslarını sürdüren Özersay, Kureyşi ile BM Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, ayrıca'de öğrenim gören ve çalışan Pakistan'lı vatandaşların durumu da görüşüldü.

Özersay, görüşmeyle ilgili “Ülkemizde gerek çalışma hayatında, gerekse öğrenci olarak bulunan hatta vatandaşımız olan Pakistan uyruklular var. Bunu da dikkate alarak bugün BM Genel Merkezi’nde Pakistan Dışişleri Bakanı Sn. Kureyşi ile bu konuları ele aldığımız çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendileriyle temasımız bundan sonra da devam edecek” açıklaması yaptı.

Özersay, New York temasları kapsamında, bir düşünce kuruluşunca düzenlenecek yuvarlak masa toplantısına katılarak konuşma yapacak.