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Özersay: "Muhalefetteyken denetleme görevini üstleneceğiz"

Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay, ilk kez muhalefette olduklarını belirterek, Halkın Partisi’nin koalisyon tecrübelerinden bir ders çıkarması gerektiğini söyledi. Özersay, “Siyaset sadece hükümette olmak için yapılmaz, muhalefetteyken denetleme görevini üstleneceğiz” ifadelerini kullandı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 15:00
Özersay: "Muhalefetteyken denetleme görevini üstleneceğiz"
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Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Özersay katıldığı bir programda, muhalefet olarak gizli kalan şeyleri ortaya çıkarıp, hükümeti yolsuzluk veya usulsüzlük yapma konusunda caydıracaklarını söyledi.

“ARTIK TECRÜBEMİZ VAR”

Özersay, bir koalisyon kurulacağında, hangi bakanlık veya kurumda hangi yetkiye sahip olarak bir yanlışı engelleyebileceklerini veya vatandaşa verilen sözü hangi durumda tutabileceklerini daha iyi değerlendirmek için artık tecrübeye sahip olduklarını ifade etti.

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“Muhalefette de hükümette de yolsuzlukla mücadelenin bir sonucu vardır. Önemli olan kendi içinde tutarlı olmaktır. Biz Halkın Partisi olarak düzenin bir parçası olmadık, her zaman o düzene çomak sokan olduk” diye konuşan Özersay, gerek bakanlıklarda gerekse kurumlarda ilkelere uygun hareket edilmesini sağladıklarını, her olayın üstüne gittiklerini söyledi.

“HALKIN PARTİSİ SAĞDUYU VE AKLISELİMİ TEMSİL EDEN BİR PARTİDİR”

Halkın Partisi’nin her iki hükümetteki mevcudiyeti sayesinde, konuların iç yüzünün şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşıldığını kaydeden Özersay şöyle konuştu:

“Halkın partisi yoluna devam edecek. Eğer bu ülkede neredeyse 40 yıldır koalisyonlarla devam eden bir sistem varsa, koalisyon içinde sağduyuyu, dengeyi ve aklıselimi temsil eden bir parti artık vardır. O da Halkın Partisi’dir.”

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Anahtar Kelimeler:
Kudret özersaySes Kibris
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