Özersay: Meryem Özkurt'a yayınlama talimatını kim verdi

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde YSK kararlarını ihlal ederek yapılan resmi açılışlar ve ortak basın toplantılarının o dönemde de Halkın Partisi olarak doğru olmadığını dile getirmiş, hatta sadece dile getirmekle kalmayıp özellikle kapalı Maraş'a dair açılımın koalisyon ortağı olarak bizlere bilgi verilmeksizin ve YSK kararları hilafına yapılmasına tepki olarak su temin projesinin açılış töreninin de yapıldığı 6 Ekim 2020 günü UBP-HP hükümetinden çekilme kararı almıştık.
Bu olayından hareketle Yargı kararını eleştirmek hatta fırsat bilerek mahkemelerimize yüklenmek isteyenler olacaktır, buna kimsenin izin vermemesi gerekir. Seçim dönemlerinde seçim yasaklarına sadece açılış ve törenler bağlamında değil yayınlanan anketler bağlamında da aykırı davrananların YSK Kararlarını hiçe sayarak aslında devleti hiçe saydıklarını hiç akıldan çıkarmamamız gerekir. Bakıyorum da o dönemde siyasi olarak bu olayda muhtemelen sorumluluğu olan bazı yetkililer şimdi softa şaşırtması ile mahkemelerimizi hedef göstermeye çalışıyorlar. Oysa Meryem hanım yapmış olduğu açıklama ile o dönemde görevde olan bazı siyasilerin kendisinden bunu bizzat talep ettiğini madem ki ima ediyor o zaman seçim yasaklarını ihlal anlamına gelen bu talimatın veya talebin kime ait olduğunu konuşmak lazım.