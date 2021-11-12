banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pazı ve kabağa dikkat!
Pazı ve kabağa dikkat!
Resmi Gazete'den haberler..
Resmi Gazete'den haberler
Bakan Oğuz'dan ek mesai müjdesi
Ek mesai müjdesi
Meryem ve Cevdet neden öldü?
Meryem ve Cevdet neden öldü?
banner404
Flaş Haber
Karakum Anaokulu kapatıldı
Kapat

Özersay, Maliye Bakanlığı'nı göreve çağırdı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, bazı KKTC vatandaşı tanınmış isimlerin, iş insanlarının, casinolarda “dudak uçuklatan” harcamalar yaptıkları yönünde bazı bilgilerin ortaya çıktığına işaret ederek, Maliye Bakanlığını göreve çağırdı. 

12 Kasım 2021 Cuma 10:30
Özersay, Maliye Bakanlığı'nı göreve çağırdı

Partiden yapılan açıklamaya göre, Kudret Özersay, konuya ilişkin açıklamasında, “Casinolarda dudak uçuklatan rakamlar harcayan KKTC vatandaşı tanınmış isimlerin, iş insanlarının bilgileri ortaya saçıldı” ifadelerini kullandı.

banner341
Özersay, Maliye Bakanlığını konuyla ilgili olarak harekete geçmeye çağırarak, şunları söyledi:

“Maliye Bakanlığı yetkilileri bu isimlerin son yıllarda ne kadar vergi verdiklerine bir bakar mı? Beyan ettikleri gelirleri ile ülkemizde vatandaşların girişleri ‘yasak’ olan casinolarda yaptıkları harcamaları karşılaştırıp harekete geçer mi? Maliye Bakanlığına çağrı yapıyorum, ‘Daha ne duruyorsunuz?’”


 

banner360
Son Güncelleme: 12.11.2021 12:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güven oylaması yarın
Güven oylaması yarın
Karakum Anaokulu kapatıldı
Karakum Anaokulu kapatıldı
Sibel Tatar, SOS Çocukköyü’nü ziyaret etti
Sibel Tatar, SOS Çocukköyü’nü ziyaret etti
Pazı ve kabağa dikkat!
Pazı ve kabağa dikkat!
Bakan Oğuz'dan ek mesai müjdesi
Bakan Oğuz'dan ek mesai müjdesi
Mağusa Türk Genel İş Sendikası Gazimağusa Belediyesi’nde grev başlattı
Mağusa Türk Genel İş Sendikası Gazimağusa Belediyesi’nde grev başlattı
Meslek edindirme kurslarıyla ilgili çalışma başlatıldı
Meslek edindirme kurslarıyla ilgili çalışma başlatıldı
Resmi Gazete'den haberler..
Resmi Gazete'den haberler..
Gürcafer Genç TV'ye değerlendirmelerde bulundu
Gürcafer Genç TV'ye değerlendirmelerde bulundu
Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan duyuru
Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan duyuru

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim