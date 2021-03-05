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Özersay, Mali İşbirliği Anlaşması’nı değerlendirdi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye ile imzalanan işbirliği anlaşmasında KKTC tarafından verilen taahhütlerin net olmadığını ve süre bakımından gerçekleştirilebilir olmadığını savundu.

05 Mart 2021 Cuma 14:45
Özersay, Mali İşbirliği Anlaşması’nı değerlendirdi
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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2021 Yılı Mali İşbirliği Anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada,  “Anlaşmaya bakıldığında hibe ve kredi olarak yapılacak olan mali desteğin birtakım reformlar şartına bağlı olduğunu çok net görmek mümkün ancak bu verilen sözlerin içeriği, tam olarak neyi kapsadıkları net değil. Belirtilen sürelere bakıldığındaysa bir azınlık hükümeti dikkate alındığında bu sözler gerçekçi ve gerçekleştirilebilir de değil” dedi.

 “SÖZLERİ TUTAMAYACAĞI İÇİN TÜRKİYE’DEN KAYNAK GELEBİLECEK Mİ CİDDİ TEREDDÜTLERİMİZ VAR”

Anlaşma altında hükümetin bazı yükümlülükler üstlendiğini, bunun normal olduğunu ifade eden Özersay, “Reform şartlarının büyük bir kısmının böyle bir hükümet tarafından hayata geçirilmesi, gerçekleştirilmesi pek mümkün görünmüyor. Çünkü hükümet bir azınlık hükümeti ama ortaya koyulan taahhütler bir yıla yayılmış reformlardan oluşuyor. Komitelerde sadece bütçe komitesinde çoğunluğa sahip olan, onun dışındaki komitelerde muhalefetin de desteğini alması gereken bir azınlık hükümetinin bu belirtilen yasa ve şartları yerine getirmesi çok gerçekçi değildir. Altına girdiği yükümlülüklere baktığınız zaman kendi görev süresini aşan yükümlülükler olduğunu da görüyoruz” dedi.

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Hükümeti oluşturan parti yetkililerinin “seçim hükümeti” oldukları yönde beyanatları bulunduğunu belirten Özersay, “Hükümetin reform yapacak olarak değerlendirilmesi ve bu şartları kabul etmesi herkesin kafasında soru işareti yaratıyor” dedi.

Kudret Özersay şöyle devam etti:

“İlgili yasada gerekli değişiklikler nisan ayına kadar yapılacak diyor mesela. Gerekli olan değişiklik nedir? Bu gereklilik size, bize, Türkiye’ye göre başkadır. Bu açıkça yazılmamış. Mesela Kamu Görevlileri Yasası’nda gerekli değişiklik yapılacak dedikleri zaman neyi kastediyorlar? Bir maddeden mi bir yığın maddeden mi bahsediliyor? Doğrudan kamu reformundan mı bahsediliyor? Madem ki reformlara dair birtakım sözler var ortada, içeriğinin de bilinmesi gerekir. Altına girdiği taahhütlerin ne olduğunu hükümet biliyor mu emin değilim” dedi.

Özersay, Halkın Partisi’nin memleketin yararına olan herhangi bir yasal düzenlemenin hayata geçmesi için gereken desteği vereceğini belirtti. Reformların her ay denetleneceğini, her ayın sonunda bir çeşit faaliyet raporu verileceğini belirten Özersay, “Sözler tutuldu mu diye bakılacak ve yerine getirildiyse bu kaynak aktarımı gerçekleştirilecek.” dedi.

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Son Güncelleme: 05.03.2021 16:10
Anahtar Kelimeler:
Mali Işbirliği AnlaşmasıKudret özersay
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