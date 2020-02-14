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Özersay Mağusa’da Perşembe pazarını ziyaret etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Gazimağusa’da perşembe pazarını ziyaret etti. 

Özersay Mağusa’da Perşembe pazarını ziyaret etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Gazimağusa’da perşembe pazarını ziyaret etti. 

14 Şubat 2020 Cuma 12:08
Özersay Mağusa’da Perşembe pazarını ziyaret etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Gazimağusa’da perşembe pazarını ziyaret etti. 
Ofisinden verilen bilgiye göre, Özersay, vatandaşların sorunlarını dinledi. 
Mağusa Polis Emeklileri Derneği lokalini de ziyaret eden Kudret Özersay, proaktif dış politika vizyonu ile Kıbrıs sorununun alternatif çözüm yöntemlerini anlattı. 
“BU SEÇİM PARTİLER ÜSTÜDÜR, HALKIN GÜCÜYLE BAŞARACAĞIZ”

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Özersay ayrıca Kapalı Maraş’ın açılmasının önce Mağusa’nın sonra da tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisine ne gibi katkıları olabileceği hakkında bilgi verdi. 
Maraş açılımının yeni iş alanları açacağını da belirten Özersay, bu seçimin partiler üstü olduğunu herkesin akılda tutması gerektiğini vurguladı. 
Seçimi kazanacağı inancını ifade eden Özersay, “Kıbrıs Türk halkının doğru kararı vereceğine inanıyorum. Halkın gücüyle başaracağız” dedi.
 

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Son Güncelleme: 14.02.2020 15:44
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