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Özersay, Londra temaslarına başladı...

Özersay, Londra temaslarına başladı...

27 Ocak 2020 Pazartesi 15:56
Özersay, Londra temaslarına başladı...

ÖZERSAY KIBRISLI TÜRK TOPLUM TEMSİLCİLERİ VE ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Londra temaslarına başladı. 

Özersay, Londra temasları çerçevesinde ilk olarak Kıbrıs Türk toplumu temsilcileri ve Birleşik Krallık’ta eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerle görüştü.

KKTC Londra Temsilciliği’nde yer alan görüşmelerde Özersay, sırasıyla İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu ve Kıbrıs Türk Toplum Merkezi, Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu ve Kıbrıs Türk Gençlik Birliği, İngiltere Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ile bir araya geldi. 

Görüşmelerde, İngilterede yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun yaşadığı sıkıntılar, beklentileri ve talepleri ele alındı. 

TÜRKİYE’NİN LONDRA BÜYÜKELÇİSİNE ZİYARET 

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı da ziyaret etti. Görüşme, TC Büyükelçilik Rezidansında yer aldı. 

ÖZERSAY, LORDLAR KAMARASINDA KONUŞMA YAPACAK 

Bu arada Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün, Wesminister Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu’nun ev sahipliğinde Lordlar Kamarası’nda konuşma da yapacak. 

Özersay, Dostluk Grubu üyelerinin onuruna vereceği akşam yemeğine de katılacak. 

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay'a Londra temaslarında KKTC Londra Temsilcisi Oya Pof Tuncalı ile Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ eşlik ediyor. 

Son Güncelleme: 27.01.2020 22:09
Anahtar Kelimeler:
Kudret özersayLondraBaşbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
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