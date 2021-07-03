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Özersay: “Limasol’daki yangınla ilgili Güney Kıbrıs’a yardım teklif edilmeli”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’ta bazı Limasol köylerinde evlerin de yanmasına neden olan yangınla ilgili Cumhurbaşkanlığı’nın yardım teklif etmeyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 19:15
Özersay: “Limasol’daki yangınla ilgili Güney Kıbrıs’a yardım teklif edilmeli”

Özersay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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“Geçtiğimiz hafta Türkiye’den bir yangın söndürme helikopteri ülkemizde görev yapmak üzere burada konuşlandırılmış, Tarım Bakanı’nca teslim alınmıştı.

Rum tarafı İsrail ve AB’den yardım çağrısında bulunduğuna göre ihtiyaç duyulduğu aşikar. Tepebaşı yangınında gerek Dışişleri Bakanlığı olarak bizim gerekse dönemin Cumhurbaşkanı’nın girişimleriyle ve koordinasyonu ile Rum tarafı yangının söndürülmesinde bize yardımcı olmuştu.  Yanmakta olan, insanlığın ortak mirasıdır, bu konularda geçmişte olduğu gibi işbirliği yapabilmeliyiz. Eğer henüz yapılmadıysa, Cumhurbaşkanlığı’nı ya da Dışişleri Bakanlığı’nı inisiyatif almaya davet ediyorum.”

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Son Güncelleme: 03.07.2021 20:07
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