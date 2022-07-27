Özersay: “Lefke çöplüğü günlerdir yanıyor. İnsan sağlığı tehlike altında”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Lefke çöplüğünün günlerdir yandığını, rüzgarın da etkisiyle farklı yerleşim yerlerinin duman ve kokunun etkisi altında kaldığına dikkat çekerek, insan sağlığının riske atıldığını söyledi.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, Güzelyurt Belediyesi ile Lefke Belediyesi’nin Güzelyurt’tan toplanan çöplerin vidanjörlerle Lefke çöplüğüne boşaltılmasına ilişkin anlaşma yaptığına dair iddiaların doğru olup olmadığını sordu.

Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Lefke çöplüğü günlerdir yanıyor, rüzgarın durumuna göre zaman zaman yerleşim yerleri duman ve koku etkisi altında kalıyor, bazı yerlerde insanlar kapı, pencere açamıyor. Bölge insanı haklı olarak kokudan kirlilikten şikayetçi. Bölge hastanesine ve doktorlara nefes darlığı ve benzeri zehirlenme şikayetiyle başvuranlar olduğu bilgisi geliyor. Bu kadar gün oldu, Çevre Dairesi buraya dair herhangi bir hava kirliliği ölçümü yaptı mı? Yaptıysa bunun limit değerler içerisinde olup olmadığını kamuoyu ile paylaşmalıdır; Sağlık Bakanlığı bölgedeki hastane ve sağlık ocağı ve doktorlara nefes darlığı ve benzeri şikayetle başvuranların sayısında bir artış olup olmadığına baktı mı? Bakmalıdır; Lefke Belediyesi çöplükteki yangının söndürülmesi ve devamının önlenmesi için herhangi bir ilave tedbir aldı mı? Eğer henüz yapmadılarsa gerekirse bu konuda merkezi hükümetten yardım talep edilmelidir; Güzelyurt Belediyesi ile Lefke Belediyesi’nin anlaştıkları ve bir süredir Güzelyurt’tan çöplerin ve vidanjörlerin de Lefke çöplüğüne boşaltım yaptığı doğru mudur? Son dönemdeki yangının bununla bir bağlantısı var mıdır? Tüm bunlar cevaplanması gereken sorulardır; Memleketin en güzel yerlerinden biri ciddi bir kirlilik tehlikesiyle daha karşı karşıya, yetkililer uyumamalı! Çünkü gerçekten halk sağlığı tehlike altındadır. Tümüne çağrı yapıyoruz: Gımıldayın!”