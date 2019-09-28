Özersay Lacroix ile görüştü

Özersay-Lacroix görüşmesi, BM Genel Merkezi’nde yer aldı. Özersay, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Sayın Lacroix ile Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ile bağlantılı konuları detaylı şekilde ele aldık ve görüş alış verişinde bulunduk” dedi.