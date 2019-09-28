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Özersay Lacroix ile görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York temasları kapsamında BM'nin Barış Operasyonları'ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştü.

Özersay Lacroix ile görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York temasları kapsamında BM'nin Barış Operasyonları'ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştü.

28 Eylül 2019 Cumartesi 08:03
Özersay Lacroix ile görüştü

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Özersay-Lacroix görüşmesi, BM Genel Merkezi’nde yer aldı. Özersay, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Sayın Lacroix ile Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ile bağlantılı konuları detaylı şekilde ele aldık ve görüş alış verişinde bulunduk” dedi.

Son Güncelleme: 28.09.2019 11:09
Anahtar Kelimeler:
özersay Lacroix Görüşmesi
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