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Özersay: “Kutuplaştırma siyaseti topluma zarar verir”

08 Ekim 2020 Perşembe 19:21
Özersay: “Kutuplaştırma siyaseti topluma zarar verir”
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BAĞIMSIZ CUMHURBAŞKANI ADAYI ÖZERSAY GİRNE KAYMAKAMLIĞI BAZI DAİRELER VE İTFAİYEYİ ZİYARET ETTİ
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Girne Kaymakamlığı ile bazı devlet daireleri ve itfaiyeyi ziyaret etti. 
Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde Cumhurbaşkanlığı vizyonunu anlatan Özersay, toplumsal barışa ve toplumun her kesimini kucaklayan toplum liderliğinin önemine vurgu yaptı.

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“Ayrışma, gerginlik ve kutuplaşma üzerinden siyaset yapanlar olduğunu” söyleyen Özersay, bu yolla seçim kazanılsa bile topluma zarar verileceğini ifade etti.
Kimseyi ötekileştirmeden herkesin cumhurbaşkanı olacağını aktaran Özersay, Kıbrıs Türk halkının her şeyi görüp bildiğini, kendi iradesiyle en doğru kararı vereceğine inandığını söyledi. 
Özersay, merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın eşi Tuncay Çağatay’la da bir araya geldi. 
 

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Son Güncelleme: 08.10.2020 19:43
Anahtar Kelimeler:
Kudret özersay
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