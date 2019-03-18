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Özersay: “Koşullar doğrultusunda gerekli desteği vereceğiz.“

Özersay: “Koşullar doğrultusunda gerekli desteği vereceğiz.“

18 Mart 2019 Pazartesi 15:34
Özersay: “Koşullar doğrultusunda gerekli desteği vereceğiz.“

TAK’IN BİNASININ ESKİ, TEÇHİZATININ EKSİK OLDUĞUNU SÖYLEYEN MUHALEFET, HÜKÜMETİ KURUMA YETERLİ BÜTÇEYİ AYIRMADIĞI GEREKÇESİYLE ELEŞTİRDİ

“TAK TOPLUMUN TÜM SESLERİNİ KAMUOYUNA DUYURMA GAYRETİ İÇİNDE”

Lefkoşa, 18 Mart 19 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Türk Ajansı Kıbrıs’ın 8 milyon 750 bin TL’lik 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla onayladı. Oylamanın ardından Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki birleşim yarın olacak.

TAK’ın binasının eski, teçhizatının eksik olduğunu söyleyen muhalefet, hükümeti kuruma yeterli bütçeyi ayırmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, kuruma koşullar doğrultusunda gerekli desteğin verileceğini kaydederek, TAK’ın mevcut binasının iyileştirilmesi konusunda yakında olumlu gelişme sağlanacağını, ayrıca kurumun yakında İngilizce haber servisine başlayacağını kaydetti.

Özersay, “TAK toplumun tüm seslerini kamuoyuna duyurma gayreti içinde” dedi.

TAÇOY

Tasarı üzerine ilk sözü alan UBP milletvekili Hasan Taçoy alarak, kurumun bütçesel sıkıntısı olduğunu kaydetti.

“TAK personeli eski bir binada görevini yapmaya çalışıyor. Teknolojik gelişmeler de tam olarak yakalanmış değil” diyen Taçoy, TAK’ın görsel haberler servis edebilmesi, İngilizce ve Rumca servislerinin geliştirilmesi, web sayfasının hızlandırılması ve kuruma personel istihdamı yapılması gerektiğini söyledi.

Her yıl TAK için benzer şeyler söylendiğini ama bir gelişme sağlanamadığını da belirten Taçoy, “Ret oyu vereceğiz” dedi.

BEROVA

UBP milletvekili Özdemir Berova da tasarı üzerine söz aldı. Berova, TAK’ın binasının eski olduğunu kaydetti.

TAK’ın yerel basının ana kaynağı olduğunu kaydeden Berova, özellikle Cumhuriyet Meclisi’ndeki konuşmaların zaman zaman TAK’ta farklı yansıtıldığını belirtti.

Berova, “Haberlerin doğru şekilde yansıtılabilmesi için TAK’a önemli görevler düşüyor. Hükümet bina ve teknoloji konusundaki destek için bütçede gerekeni yapmadı. Oyumuz ret” dedi.

ÖZERSAY

Konuşmaları kurumun bağlı olduğu bakanlık adına Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yanıtladı.

TAK’a gerekli bütçenin ayrılmadığıyla ilgili eleştirileri cevaplayan Özersay, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun belli olduğunu, önceki hükümetlerin de bu durumdan ötürü kuruma gerekli maddi kaynağı ayıramadığını belirttiğini kaydetti.

TAK yeni bir binaya taşınana kadar mevcut binasının iyileştirilmesiyle ilgili adım atılacağını belirten Özersay, “Yakında olumlu gelişme sağlanacak” dedi.

“Teçhizat, kamera, fotoğraf makinesi konusunda eksikliler var. Destek verilmesi gerek. Koşullar doğrultusunda tabi ki destek verilecek” diyen Özersay, “Bir süre sonra İngilizce haber servisi yapılacak. Biraz zaman alacak ama deneme sürecinden sonra sistem rayına oturacak. Konunun takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların haberlerde farklı yansıtıldığına dair eleştirilere yönelik Özersay, Genel Kurulda kimi zaman 10-15 konuşma yapıldığını, bu konuşmaların farklı alt konuları da olduğunu kaydederek, bunları haber şeklinde yazmanın kolay olmadığını söyledi.

Özersay, vekillere, “Eğer uzun karmaşık ve teknik konuşmalar yapacaksınız konuşma metnini veya önemli unsurları muhabirle ya da ajansla paylaşılabilirsiniz. Ajans buna açık. Değerlendirme toplantısında bunu konuştuk” dedi.

 “TAK toplumun tüm seslerini kamyona duyurma gayreti içinde” diyen Özersay, personele ve yönetime çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Özersay’ın konuşmasından sonra tasarı oylandı. Oy çokluğuyla kabul edilen tasarıya 27 kabul, 3 ret oyu verildi. 20 vekil oylamaya katılmadı.

Genel Kurul’un bir sonraki toplantısının yarın saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Son Güncelleme: 18.03.2019 18:49
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