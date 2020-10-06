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Özersay: “Konuşma sırası artık halktadır”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Kalkınma Bankası, Şeker Sigorta ve Eski Eserler Dairesi’ni ziyaret etti. 

06 Ekim 2020 Salı 14:12
Özersay: “Konuşma sırası artık halktadır”
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Çalışanlarla sohbet eden Özersay, ülkede gecikmiş ve ertelenmiş bir seçim süreci yaşandığını, birkaç aydır adayların konuştuğunu, artık konuşma sırasının Kıbrıs Türk halkında olduğunu söyledi. 

Özersay’ın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Özersay şöyle konuştu: 

“Kıbrıs Türk halkının karar verirken adayların hangi görüş ve vizyonu ortaya koyduğunu, ortaya koyduğu görüşlerin altını doldurup dolduramayacağını, hayata geçirme kapasitesine sahip olup olmadığı noktası dikkate alacağını düşünüyorum. 

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Bu açıdan Kıbrıs Türk halkının sağlıklı bir karar alacağını, KKTC’nin geleceği açısından olması gereken, önümüzü açacak bir karar olacağını düşünüyorum. Bir siyasi parti seçimi olmayan, partiler üstü bir görev yerini belirleyeceğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Kıbrıs adasının etrafında yaşanan son gelişmeleri, adamızın ve Doğu Akdeniz bölgesinin artan önemini de dikkate alarak, doğru bir karar verileceğini düşünüyorum. Kıbrıs Türk halkına güveniyorum.”

“DEVLET KURUMLARI ŞEFFAF VE SİYASİ MÜDAHALEDEN UZAK YÖNETİLMELİDİR”

Devlet kurumlarının birçoğunun kurumsallaşmaya ihtiyacı olduğunu belirten Özersay, hangi bakanlığa bağlı olursa olsun tüm kurumların şeffaf bir biçimde yönetilmeye, siyasi müdahaleden uzak ama siyasi bir vizyon içinde desteklenmeye ihtiyacı olduğunu dile getirdi. 


 

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Son Güncelleme: 06.10.2020 14:19
Anahtar Kelimeler:
Eski Eserler DairesiŞeker SigortaKalkınma BankasıKudret özersay
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