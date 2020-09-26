Özersay: “Kısa sürede öğrencilerin gelişini sağlamak zorundayız”

“KISA SÜREDE ÖĞRENCİLERİN GELİŞİNİ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yüksek öğrenim öğrencilerinin kısa sürede adaya gelmelerini sağlamak zorunda olduklarını ifade etti.

Özersay’ın ofisinden verilen bilgiye göre, Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Güzelyurt pazarı esnafının sorularını yanıtladı.

Yaşanan pandemi nedeniyle öğrencilerin ülkeye gelemiyor olmasının bölgede ve ülke genelinde ciddi sıkıntılara yol açtığını belirten Özersay, Hükümet olarak öğrencilerin yurtdışından gelişi için bazı özel kolaylıklar düşüneceklerini söyledi.

Kısa sürede öğrencilerin gelişini sağlamak zorunda olduklarını belirten Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı’nın konuyla ilgili çalıştıklarını, ilk Bakanlar Kurulu toplantısında bu konuda bazı kararlar alınabileceğini belirtti.

