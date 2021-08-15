Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Taşkent şehitlerini anarak, “Dilerim dini, dili, görüşü, milliyeti ne isterse olsun kimse bir daha bu acıları yaşamasın” dedi.
Özersay: “Kimse bu acıları bir daha yaşamasın”
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Taşkent şehitlerini anarak, “Dilerim dini, dili, görüşü, milliyeti ne isterse olsun kimse bir daha bu acıları yaşamasın” dedi.
15 Ağustos 2021 Pazar 13:40
Özersay, yayımladığı mesajda, “Bugün Taşkent’teyiz, 47 yıl önce bir savaş suçu hatta insanlığa karşı suç işlenerek sevenlerinden koparılan Taşkent şehitlerimizi anıyoruz. Zaman akıp gidiyor, acı ve hüzün şekil değiştiriyor ama kaybolmuyor, dinmiyor. Dilerim dini, dili, görüşü, milliyeti ne isterse olsun kimse bir daha bu acıları yaşamasın” ifadelerini kullandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.