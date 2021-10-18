banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İzel Seylani “En İyi Aktör” seçildi
Gururlandık!
Rum hükümet sözcüsünden Tatar’a yanıt
Pelekanos'dan Tatar'a yanıt!
Otostop çeken öğrenciye hem darp hem tecavüz!
Hem darp, hem tecavüz!
UBP’de enerji patlaması yaşanıyor…
UBP’de enerji patlaması yaşanıyor…
banner376

Özersay: “Kimse bizi kendi kurultay tartışmalarının içine çekmeye çalışmasın”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP kurultayında başkan adayı olan bazı isimlerin kendisiyle irtibata geçip seçimleri erteleyip bir UBP-HP koalisyon kurma teklifi yaptığı iddialarına yanıt vererek “Artık erken seçimi geciktirmek doğru olmaz, kimseyle bir temasımız söz konusu değildir, kimse de bizi UBP’nin kurultay tartışmalarının içine çekmeye çalışmasın. Biz bu oyuna gelmeyiz. Biz toplum menfaati için geniş tabanlı bir toplumsal...

18 Ekim 2021 Pazartesi 17:00
Özersay: “Kimse bizi kendi kurultay tartışmalarının içine çekmeye çalışmasın”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP kurultayında başkan adayı olan bazı isimlerin kendisiyle irtibata geçip seçimleri erteleyip bir UBP-HP koalisyon kurma teklifi yaptığı iddialarına yanıt vererek “Artık erken seçimi geciktirmek doğru olmaz, kimseyle bir temasımız söz konusu değildir, kimse de bizi UBP’nin kurultay tartışmalarının içine çekmeye çalışmasın. Biz bu oyuna gelmeyiz. Biz toplum menfaati için geniş tabanlı bir toplumsal mutabakat hükümetinin daha doğru olacağını, tercihimizin o olduğunu defalarca söyledik, bu nedenle biz başkalarının kurultay tartışmalarına Halkın Partisi olarak alet olmayız” dedi. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Özersay, “Bu saatten sonra seçimin geciktirilmesi doğru olmaz, parti olarak seçimin yapılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

 “BU SAATTEN SONRA SEÇİMİN GECİKTİRİLMESİ DOĞRU OLMAZ”

 “Bugünkü Meclis 2018’deki halk iradesini yansıtmıyor” diyen Özersay şöyle konuştu:

“Bu saatten sonra seçimin geciktirilmesi doğru olmaz. Ülkede Meclis’in geldiği nokta 2018’deki halk iradesinden çok uzaktadır. 2018’de halkın Meclis’e yansıyan iradesi birileri tarafından başka bir yere götürülmüştür. O irade şekil ve içerik açısından bozulmuştur. Kıbrıs Türk halkı HP’den istifa eden üç vekili, kendisini Meclis’te Halkın Partisi vekili olarak temsil etmesi için seçmiştir. Onların iki tanesi şu anda UBP rozetini takıyor. Diğer yandan Sayın Bertan Zaroğlu, Yeniden Doğuş Partisi milletvekili olarak seçilmiştir, o da istifa etmiştir. Sayın Serdar Denktaş da Demokrat Parti vekili olarak seçilmiştir ama şu anda DP vekili olup olmadığı konusunda tartışmalar yaşanıyor. 2018’deki halk iradesi Sayın Hüseyin Özgürgün’ü milletvekili seçerken İstanbul’da keyif çatsın diye seçmemiştir. Milletvekilliği görevini İstanbul’da yapsın diye maaş verilmemiştir. Bu dört nokta Meclisin artık halk iradesini yansıtmadığını gösteriyor. Bu nedenlerle de seçimin bir an önce yapılması gerektiğine inanıyoruz. Sayın Faiz Sucuoğlu üzerinden ortaya atılan iddialar da gerçek dışıdır. Bizimle kimse irtibata geçmemiştir, kimseyle temasımız yoktur. Kimse bizi Ulusal Birlik Partisi’nin kurultay tartışmalarının içine çekmeye çalışmasın. Biz kurultay tartışmalara alet olmayız, buna da müsaade etmeyiz.”

 “HALK, HALKIN PARTİSİ’NE GÜVEN DUYUYOR, BİZ ÜLKEYİ YÖNETMEYE TALİBİZ”

banner341
 Seçim sonrası bir koalisyon hükümetinin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan HP Genel Başkanı, parti olarak görevden kaçmayacaklarını, sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini söyledi. Özersay, “Herkes çok iyi bilmelidir ki, seçim dönemi çok şeyler söylenecek ama seçim sonrası bu ülkede bir koalisyon kurulacak. Tek başına bir partinin iktidar olmayacağını bilmek için alim olmaya gerek yoktur” ifadelerini kullandı.

“Halkın Partisi, neredeyse tüm siyasi partilerin bulunduğu farklı koalisyonlarda yer alarak belli bir tecrübe sahibi oldu. Gördük ki, belli bir istikrar sağlanması için ortaklığın daha uzun süre olması gerekir” şeklinde konuşan Özersay, sözlerini şöyle sürürdü:

“Belki bizim de geçmişte daha ısrarcı olup koalisyonu bitirme noktasına gelmeden bir tutum sergilememiz gerekirdi, daha soğuk kanlı davranmamız gereken noktalar vardı. Kısır tartışmalar içinde boğulmak ve memlekete zaman kaybettirmek yerine, seçimden sonra başladığı projeleri bitirebilen, istikrar sağlayabilen bir koalisyon hükümeti kurulmalıdır. Halkın Partisi seçim sonrası kurulacak bir koalisyon hükümetinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Seçim öncesindeyse doğru olan bir geniş tabanlı toplumsal mutabakat hükümetidir. Biz ülkeyi yönetmeye talibiz. Vatandaş da Halkın Partisi’ni halk menfaatini sağlama açısından bir sigorta olarak görüyor ve güven duyuyor. Bu nedenle de sorumluluk bilinciyle göreve hazırız.”

 “İLERİYE GİTMEK İSTİYORSAK TOPLUMSAL DÜŞÜNEBİLME ZİHNİYETİNİ ÖNE ÇIKARMAK ZORUNDAYIZ”

 Dünyanın genel olarak sıkıntılı ve çalkantılı bir dönemden geçildiğine işaret eden Kudret Özersay, bu dalgalanmanın geçici olduğunu, fırsatları kollayıp ayağa kalkmanın şart olduğunu belirtti. Özersay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu dönem geçici bir dönemdir. Bu ülke farklı zamanlarda farklı sıkıntılardan geçti. Hem dünya hem Doğu Akdeniz hem de KKTC sıkıntılı günlerden geçiyor. Bugünleri geride bırakacağız. İkinci dünya savaşı gibi bir krizin ertesinde yıkılan ekonomilerin içinden yeni ekonomiler, yeni yapılar ortaya çıktı, Avrupa ayağa kalktı. Dünyanın yaşadığı bu dalgalanma içinde fırsatları kollayıp ayağa kalkmamız lazım. Bunun için de önce gerçekten ülkenin menfaatini düşünen insanları yeniden göreve getirmemiz gerekir. Çünkü kendi koltuğunu, kendi menfaatini, kendi kurultayını düşünen yaklaşımlarla memleketin bir yere gidemeyeceğini yaşayarak gördük. Kendini değil memleketi düşünen siyasilere toplumun da sahip çıkması gerekiyor. İleriye gitmek istiyorsak toplumsal düşünebilme zihniyetini öne çıkarmak zorundayız. Hiç umudumuzu yitirmememiz gerekiyor, inanıyorum ki toplum olarak başaracağız.

banner360
Son Güncelleme: 18.10.2021 17:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp genç ölü bulundu
Kayıp genç ölü bulundu
Gazimağusa'da sağanak yağış etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı
Gazimağusa'da sağanak yağış etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı
Saner Karpaz’da ziyaretlerini sürdürüyor
Saner Karpaz’da ziyaretlerini sürdürüyor
Bakan Oğuz’a nezaket ziyareti
Bakan Oğuz’a nezaket ziyareti
Gazi Akıncı zeytin hasatın dönemini değerlendirdi
Gazi Akıncı zeytin hasatın dönemini değerlendirdi
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları turne hazırlığında…
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları turne hazırlığında…
Üstel'den açıklamalar
Üstel'den açıklamalar
Arıklı'dan ülkenin spor politikasına eleştiri
Arıklı'dan ülkenin spor politikasına eleştiri
İzel Seylani “En İyi Aktör” seçildi
İzel Seylani “En İyi Aktör” seçildi
Yağış miktarları
Yağış miktarları

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim