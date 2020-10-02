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Özersay: “Kıbrıs Türkü’ne ekonomik anlamda nefes aldıracak adımları atacağım”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Haspolat bölgesindeki iş yerlerini ziyaret etti.

02 Ekim 2020 Cuma 18:49
Özersay: “Kıbrıs Türkü’ne ekonomik anlamda nefes aldıracak adımları atacağım”
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Haspolat bölgesindeki iş yerlerini ziyaret etti.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay seçim ofisinden verilen bilgiye göre, çalışanlarla sohbet eden Özersay, seçim vizyonunu paylaştı.

Kıbrıs Türkü’nün sesini uluslararası alanda duyuracağını, hak ve menfaatlerini tüm platformlarda arayacağını söyleyen Özersay, 52 yıldır müzakere edilen Kıbrıs meselesini federal bir ortaklıkta ısrarcı olmanın Kıbrıs Türkü’ne vakit kaybettireceğini belirtti.

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Doğu Akdeniz’de büyük güçlerin artan varlığını hatırlatan Özersay, yeni seçilecek cumhurbaşkanının doğal gazda iş birliği için Rum tarafını masaya oturtabilmesi gerektiğini söyledi.

“Ben bunu yapabileceğime inandığım için bu yola çıktım” diyen Özersay, fırsatları değerlendirmek gerektiğini; gerek doğal gaz gerekse İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasıyla birlikte oluşacak doğrudan ticaret fırsatının Kıbrıs Türkü’ne ve ülkeye nefes aldıracağına inanç belirtti.

Özersay şöyle konuştu:

“Brexit süreci ülkemize ekonomik anlamda bize yeni bir kapı aralayacak. Bunu dünyanın kabul ettiği toplum liderliği sıfatını da kullanarak Cumhurbaşkanı olarak çok iyi şekilde değerlendirebileceğime ve ülkenin yararına olacak şekilde İngiltere ile doğrudan ticaretin önünü yeniden açabileceğime inanıyorum.”

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Son Güncelleme: 02.10.2020 19:10
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