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Özersay: “Kıbrıs Türk Halkı Bu Bölgede Bir Piyon Değil, Oyun Kurucu Bir Aktör Olacak”

“BU BÖLGEDE YENİ BİR STATÜKO, YENİ BİR DURUM YARATILACAKSA KIBRIS TÜRK HALKININ DA İRADESİNE İHTİYAÇ VAR”

15 Eylül 2020 Salı 15:58
Özersay: “Kıbrıs Türk Halkı Bu Bölgede Bir Piyon Değil, Oyun Kurucu Bir Aktör Olacak”
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“BU BÖLGEDE YENİ BİR STATÜKO, YENİ BİR DURUM YARATILACAKSA KIBRIS TÜRK HALKININ DA İRADESİNE İHTİYAÇ VAR”
 Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Doğu Akdeniz’de izlenecek doğru politika ve stratejiyle Kıbrıs Türkü’nün de muhatap alınmasının sağlanabileceğini, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde bunu hayata geçirebileceğini kaydetti.
Özersay, “Doğu Akdeniz bölgesinde KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının bir oyun kurucu olmasını sağlayabiliriz. Kıbrıs Türk halkı bu bölgede bir piyon değil; dikkate alınan, oyun kurucu bir aktör olacak. Bölgedeki kaynaklara ortağız” dedi.
Seçim bürosundan verilen bilgiye göre Özersay, katıldığı televizyon programında vizyonunu ve hedeflerini anlatan anlattı.
“BİZİ DE MUHATAP ALMALARINI SAĞLAMA SÖZÜ VERİYORUM”
“Bu bölgede yeni bir statüko, yeni bir durum yaratılacaksa Kıbrıs Türk halkının da iradesine ihtiyaç var” şeklinde konuşan Özersay, şunları ekledi:
“Buradaki yeni durumda ‘beni de muhatap almak zorundasınız’ diyeceğiz. Bunu, sadece devletlerle değil; yeni uluslararası aktör olan doğalgaz şirketi temsilcileriyle de görüşerek, güçlü bir bölge ülkesi ve müttefikimiz olan Türkiye’nin gücünden de yararlanarak yapacağım. Eğer Türkiye Cumhuriyeti’yle kavgalı olup konuşamazsak, diyalog kuramazsak bu bölgede nasıl bir aktör haline geleceğiz? Bizi de görmelerini, bizim sesimizi de duymalarını ve bizi de muhatap almalarını sağlama sözü veriyorum. ‘Doğu Akdeniz’de biz de varız’ demek çok önemlidir. Bunu da televizyon programlarında laf olsun diye söylemeyeceğiz. Diplomasiden, uluslararası ilişkilerdeki yeni gelişmelerden faydalanarak, Doğu Akdeniz’deki yeni güç dengelerini doğru analiz edip doğru bir stratejiyle bunu yapacağız.”
“DÜNYA LİDERLERİNİN BİZİ YENİDEN MUHATAP ALMASINI, DİKKATE ALMASINI SAĞLAYACAĞIM” 
Uzun yıllar müzakereci olarak görev yapan Kudret Özersay, eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun özel temsilcisi olduğu dönemle ilgili deneyimlerini de paylaştı. 

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Eroğlu döneminde ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın KKTC’ye ziyarette bulunduğunu hatırlatan Özersay, ziyaret öncesinde nasıl bir çalışma yapıldığını anlattı. 
Kudret Özersay şunları söyledi: 
“Sayın Derviş Eroğlu’nun görevde olduğu dönemde ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden KKTC’ye geldi. Buraya gelmeden aylar önce Eroğlu’nun Özel Temsilcisi olarak Washington’a gidip bir yığın temas yaparak buraya geldiğinde her iki tarafın da muhatap alınmasının önemini, bizimle görüşülmesi durumunda bazı yeni fikirler paylaşabileceğimizin sinyaller verip buradaki görüşmenin zeminini oluşturduk. Aslında Eroğlu dönemindeki iyi ekip aracılığıyla bu ziyaret yapılmadan bu temasın gerçekleşmesini mümkün kılacak girişimler yaptık. Biden KKTC Cumhurbaşkanı’yla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yanındaki rezidansta görüştü. Ara bölgede iki lideri bir araya getirdi, bir de orada görüştük. 
Bugün geldiğimiz noktada ise ABD Dışişleri Bakanı geliyor, değil görüşmek Kuzey Kıbrıs’a bile geçmiyor, herhangi bir temas kurmuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geliyor, diyalog doğru zemine oturmuyor ve görüşme olamıyor. Müzakereciyken Moskova’ya da defalarca ziyaret yaptım. Cumhurbaşkanı olarak görünür olmak istiyorsanız, ekibiniz olacak ve üst düzey ziyaretlerin çok öncesinde temaslar kurarak zemin hazırlayacak. Göreve geldiğimde, Kıbrıs Türkü’nün temsilcisi konumundaki cumhurbaşkanının iradesi görünür olacak. Çünkü sürekli hareket halinde olmanız gerekir. En genç ve diğerlerine göre bu işlerde çok daha fazla tecrübesi olan aday olarak bunu yapabileceğime inancım tamdır. Dünya liderlerinin bizi yeniden muhatap almasını, dikkate almasını sağlayacağım. Benim niyetim sadece Kıbrıs müzakereleriyle ilgili temsilci atamak değildir. Doğalgaz konusunda da bir temsilci atayacağım. Neyin nasıl yapılacağını daha önce tecrübe etmiş biri olarak tüm bunları lafta değil, hayata geçirmek üzere vadediyorum.” 
“HÜKÜMETLE KAVGA ETMEK YERİNE TOPLUMSAL UZLAŞI İÇİN ÇALIŞACAĞIM” 
Sadece uluslararası alanda değil ülke içinde de farklı bir politika benimseyeceğini belirten Özersay, içeride de hükümeti yeren ve yıpratan, hükümetle ve diğer aktörlerle gerilen ayrışan ayrıştıran değil; birleştiren bir liderlik benimseyeceğini ifade etti. 
Özersay, sıklıkla Bakanlar Kurulu’na katılıp bilgi alıp, bazı önemli konuları hükümetin dikkatine getirip yardımcı olmaya çalışan bir cumhurbaşkanı olacağını da belirtti.
“SEÇİM ZAMANI YAKLAŞTIĞINDA FESTİVAL GEZEREK DEĞİL, HER DÖNEM HALKIN YANINDA, SORUNLARI ÇÖZEREK İLERLEYECEĞİM”
“Hükümetle kavga etmek için değil toplumsal uzlaşıyı ortaya çıkarmak için çalışacağım” diyen Özersay, “Bu hükümetlerin yanlışlarına evet demek değildir. Seçim zamanı yaklaştığında festival gezerek değil, her dönem halkın yanında, sorunları çözerek ilerleyeceğim. Hükümetle cumhurbaşkanı da daha uyumlu çalışmak zorundadır. Bu konuda cumhurbaşkanına önemli bir görev düşer. Ben bunu yapacağım” şeklinde konuştu.
 

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Son Güncelleme: 15.09.2020 16:09
Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret ÖzersayKıbrıs Türk Halkı
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