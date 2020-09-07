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Özersay: “Kararlar şartlara göre şekillenmeli… Toplum sağlığı her şeyden önemli”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Emekliler Derneği, Şehit Aileleri Derneği ve KKTC Polis Emeklileri Derneği’ni ziyaret etti. 

07 Eylül 2020 Pazartesi 17:49
Özersay: “Kararlar şartlara göre şekillenmeli… Toplum sağlığı her şeyden önemli”
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Emekliler Derneği, Şehit Aileleri Derneği ve KKTC Polis Emeklileri Derneği’ni ziyaret etti. 
Verilen bilgiye göre, ziyaretlerinde cumhurbaşkanlığı vizyonunu ortaya koyan Özersay, dünyanın zor bir zamandan geçtiğini, hükümetleri, yetkilileri ciddi anlamda zorlayan, sürekli kararlar almak ve değişen şartlar içinde bu kararları gözden geçirmek zorunda bırakan olağandışı şartlar içinde olunduğuna işaret etti. 
Özersay, “Hiçbirimiz bunlarla karşılaşmayı istemezdik ama dünyada binlerce insanın en gelişmiş, en zengin olduğunu düşündüğümüz ülkelerde hayatını kaybediyor olması göz ardı edilebilecek şeyler değil. Ülkemizde bu durumlar yaşanmadı, yaşanmaması için de katı tedbirler almaya başladık. Şartlara göre gözden geçirmek önemli. Toplum sağlığı seçimden çok daha önemlidir” dedi. 
“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE EVET DEMEK YARGIÇ SAYISINI ARTIRIP YARGININ YÜKÜNÜ HAFİFLETECEKTİR”
“En az seçim kadar önemli olan bir başka husus daha vardır; o da anayasa değişikliğidir” diyen Özersay, seçim günü önümüze bir de referandum geleceğini söyledi: 

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“Anayasa değişikliğini oylarken de benim bağımsız cumhurbaşkanı adayı olarak görüşüm ‘anayasa değişikliğine evet’ şeklindedir. Belki yargının bütün sorunlarını çözecek değildir fakat en azından yargıç sayısında meydana gelecek artış nedeniyle, anayasadaki yargıç sayısı kısıtlandırmasının ortadan kaldırılması ve 16’ya kadar çıkarılma imkanı vereceği için bu değişikliği desteklememiz gerektiğine inanıyorum. En azından Yüksek Mahkeme önünde bekleyen dosyaların daha hızlı sonuçlandırılması açısından yargıç sayısının artırılmasına imkan sağlayacak anayasa değişikliğini sadece mecliste oy vererek değil, temas ettiğimiz vatandaşa da anayasa değişikliğine evet çağrısı yaparak desteklemeliyiz diye düşünüyorum.”
 “CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE BELİRLEYİCİ ARTIK KIBRIS MÜZAKERELERİ DEĞİLDİR”
Özersay, uzun yıllar cumhurbaşkanı seçerken 52 yıldır devam eden müzakerelerde ülkeyi kimin temsil edeceği sorusuna yanıt arandığını, seçim yaparken de müzakere sürecini kimin yöneteceğinden hareket edildiğini belirtti. 
Bugün şartların değiştiğine işaret eden Özersay, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Yarım asırdan uzun bir süre Kıbrıs sorununu iki bölgeli, iki toplumlu federal çerçevede, bugün Kıbrıs’ın içinde bulunduğu şartlar nedeniyle bu zeminde çözülemeyeceği artık ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla meseleyi sadece Kıbrıs müzakereleri olarak almak doğru bir yaklaşım değildir. Aynı zamanda da Kıbrıs konusunda da yeni bir vizyon ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum. Benim ortaya koyduğum vizyon; paylaşmaya dayalı bir ortaklığın bugün Kıbrıs’ta mümkün olmadığıdır. Bu nedenle bazı konularda iş birliğine dayalı bir ortaklığı denememiz gerekmektedir; turizm, doğalgaz, ticari konularda işbirliği yapılarak daha iyi bir yere gidilecektir. Bunu bile başaramıyorsak paylaşmaya dayalı bir ortaklık fikrinin gerçekçi olmayacağını düşünüyorum. Uluslararası topluma bunu çok iyi bir biçimde anlatmamız ve duruş ortaya koymamız gerekir.”
 

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Son Güncelleme: 07.09.2020 18:43
Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret ÖzersayEmekliler DerneğiŞehit Aileleri DerneğiKktc
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