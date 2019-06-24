Özersay: Kapalı Maraş’ta bir envanter çalışması yapılması yönünde net bir karar alındı

Cumhuriyet Meclisi sona erdi.

ÖZYİĞİT

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, 62. Madde uyarınca yaptığı konuşmada, dün Türkiye’de yapılan seçime değinerek, Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığını kutladı.

Kapalı kapılar ardından toplumun liderini bypass ederek veya etmeye çalışarak bir yerlere varılamayacağını söyleyen Özyiğit, “ansızın bir yemek” organize edilmesini eleştirdi.

Böyle bir şeyin toplum liderinden gizli yapılamayacağını vurgulayan Özyiğit, geçen haftalarda güneyde yaptıkları görüşmeye atıfta bulunarak, “Biz gizli kapaklı bir görüşme yapmadık, devletin ajansı ve televizyonunu da aldık, üstelik biz şu anda hükümette değiliz. Burada bir iradeyi hiçe saymak var” dedi.

Özyiğit, “Akıncı’yı beğenir ya da beğenmezsiniz, Cumhurbaşkanı Akıncı toplumun güçlü iradesiyle yüzde 60 oyla seçildiğini” şeklinde konuşarak, “Onu yok farz etmek aslında Kıbrıs Türk halkının onurunu çiğnetmektir. Kıbrıs Türk halkı onurunu çiğnetmeyecektir” dedi.

Maraş’ın açılması konusunun gündeme gelmesi konusuna da değinen Özyiğit, konunun Bakanlar Kurulu kararından öğrenilmesini de eleştirerek, bu tür konuların zirve gerektirdiğini, bu tür toplantıların Cumhurbaşkanlığında yapılarak, ele alınabileceğini söyledi.

Maraş konusunun uluslararası bir mesele olduğuna işaret eden Özyiğit, Maraş’ın güven arttırıcı önlemler kapsamında, BM gözetiminde yasal sahiplerine verilerek açılabileceğini aktardı.

ERHÜRMAN

İç tüzüğün 62. Maddesi uyarınca söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, UBP’nin iç meselelerinin kendilerini ilgilendirdiğini, bu konuda bu sebeple söz almadığını, bunun da herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Maraş konusundaki Bakanlar Kurulu kararına dikkat çeken Erhürman, Maraş’ta bir envanter çalışması yönünde bir karar alındığının söylenmesine rağmen, Bakanlar Kurulu’nun geçen hafta Salı günü bu kararı ürettiğini ve alınan kararın detaylarının henüz kendilerine iletilmediğini kaydetti.

Ancak Türkiye medyasında harekete geçilen noktanın Maraş’ın Türk yönetiminde açılması olduğunu ifade eden Erhürman, Dışişleri Bakanı kendilerine bu konuda bilgi vereceğini söylediğini, henüz böyle bir bilgi alamadıklarını, bu bilgiyi beklediklerini söyledi.

Şu anda muhalefert partileri olarak biz neyin hedeflendiğini biliyoruz, ne Cumhurbaşkanı ne de hükümetten yapılan açıklamalar birbirni tutuyor diyen Erhürman, BM’nin bir numaralı muhatabı Cumhurbaşkanı olmasına rağmen, konu hakkında bilgisi olmadığını kaydetti.

Söyledikleriniz tutarlı olması lazım, söylediklerinizi söylemeden önce de ciddi bir çalışma yapmanız lazım” diyen Erhürman, burada bir itibar sarsıntısı olduğunu söyledi.

ÖZERSAY

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, özellikle muhalefet partisi başkanlarının eleştirileri ve ortaya koydukları görüşler için teşekkür etti.

Kapalı Maraş konusunu istişare ederek şekillendireceklerini belirten Özersay, Bakanlar Kurulu’nda çıkışta yazılı olarak da okuduğu gibi, Kapalı Maraş’ta bir envanter çalışması yapılması yönünde net bir karar alındığını kaydetti. Özersay, “buna ilişkin de bir ilkenin altı çizildi. Eski sahiplerinin ve Vakıflar İdaresinin mülkiyete dair haklarına haklarına halel gelmeyecek şekilde bir adım atılacağından bahsedildi” dedi. Özersay, Kapalı Maraş’ın Türk yönetimi, BM gözetimi ya da Rum tarafı ile müzakere ederek açılması gibi seçeneklerle ilgili bir karar alınmadığını, sadece envanter çalışması kararını ürettiklerini kaydetti.

Bir takım adımlar atılmak hedefinde olduklarını, ancak ne yapılacağına envanter çalışmasında elde edilecek sonuçlardan sonra karar verileceğini belirten Özersay, neyin envanterinin çıkarılacağı ve takvimlendirme meselesinin alınan kararda bulunmadığını söyledi.

Partiler ve Cumhurbaşkanı ile görüş alışverişinde bulunulacağını daha önce de aktardıklarını, ne yapılacağının bunlardan sonra şekillendirileceğini ifade eden Özersay perşembe günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşüleceğini, siyasi parti başkanlarıyla da bugün, yarın ve Çarşamba gübü için hızlı şekilde takvimlendrime yapılacağını bildirdi. Özersay, bu konuda bir dönem Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Mehmet Ali Talat ve Derviş Eroğlu ile de görüşme tarihi belirlendiğini, düşüncelerinin envanter çalışmasıyla ilgili görüşleri almak ve bu netleştirmek olduğunu söyledi.

Envanter hazırlığını yapma karar alındığını ifade eden Özersay, bunu yaptıkları açıklamada açıkça dile getirdiklerini, bunun önümüzdeki hafta şekillendirilmeye başlayacaklarını, şu anda bu konuda 10 akademisyenin gönüllü olarak kendileri ile iletişime geçtiğini söyledi.

Cemal Özyiğit’in değindiği konular hakkında da, toplum liderinin bypass edildiği gibi bir yaklaşımı doğru bulmadığını vurgulayan Özyiğit, Akıncı’nın her Cumhurbaşkanı gibi saygıyı hak eden bir kişi olduğunu, onun bypass edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı seçilmiştir vurgusu yapıldığında, sanki Meclis’teki milletvekilleri seçilmemiştir gibi bir algı yaratıldığına söyleyen Özersay, “Hükümeti biz oluşturduğumuzda ve hükümetin başlığında bir dış politika başlığı ve Dışişleri Bakanı varken ve hükümet güvenoyu almışken, dış politikasını savunmak ve bu görevini yerine getirmek zorundadır” dedi.

Geçmişte Maraş konusuna yapılan çalışmaları anımsatan Özersay, Maraş konusunda böyle bir olumsuz sonuçla karşılaşılmasının Kıbrıs Türk tarafının suçu olmadığını vurguladı.

Güney’de Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiades ile yediği yemekle ilgili, kamuoyunda olumsuz bir olgu yaratmanın doğru bir şey olmadığını ifade eden Özersay, geçmiş hükümet ve şu andaki hükümet döneminde, yapılan bütün resmi görüşmelerin tutanaklarının Cumhurbaşkanı ile paylaşıldığını kaydetti.

Geçmişte yaşanan bazı sosyal içerikli görüşmelerin bilgisinin, Cumhurbaşkanı’na verdiğini anımsatan Özersay, gayrı resmi görüşmelerde eğer bilgisi olması gereken bir konu geçmişse, muhakkak Cumhurbaşkanı’na bilgi verdiğini söyledi. Özersay, bununla birlikte daha önce de, göreviyle ilgili konular içermediği durumlarda, Cumhurbaşkanı’na gayrı resmi görüşmelerine ilişkin bir şey aktarmadığını kaydetti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in sorusu üzerine, “İnsanlar bizi evine davet ettilerse, söylenen konular görüşülmediyse Cumhurbaşkanı’na neyin bilgisini verecektim” dedi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, hükümette hiçbir sıkıntı olmadığını, uyumlu bir hükümet modeli olduğunu söyledi.

Bu saatten sonra federasyon sürecinin hemen hemen tükendiğini ifade eden Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de her hangi bir sıkıntısı bulunmadığını, kendisine herhangi bir saygısızlık yapmayı aklından geçirmediğini vurguladı.

Maraş konusuna değinen Başbakan Tatar, Kapalı Maraş’ın 50 yıldır orada durduğunu, Rum tarafının anlayışının “cepte keklik, bir anlaşma durumunda Maraş’ı alacağız” olduğunu, ancak Kıbrıs’ta bir anlaşma olmadığını, dolayısıyla da bu devrin kapandığını söyledi.

Kıbrıs’ta siyasetin, durumun değiştiğini, dolayısıyla proaktif siyaset yapılması gerektiğini belirten Başbakan Tatar, Maraş’ın Kıbrıslı Türk yönetiminde açılması, eski sahiplerinin mallarına gelmesi veya tazminat almalarının önünün açılabilmesinin gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bunu geçmişte de ifade ettiğini, bunun zamanın geldiğini, tabi ki bunun istişare edilerek yapılacağını, BM ile görüşülerek, o ortamın yaratılabileceğine inanç belirten Başbakan Tatar, “Kıbrıs Cumhuriyeti işgal altındadır” dedi.

Kıbrıs’ta bir anlaşma olabileceğine inanmadığını vurgulayan Başbakan Tatar, “Vakıf malları satılamaz, kendi içinde döner kimseye verilemez” şeklinde konuştu.

Tatar, esas heyecan verenin envanter çalışmasının ardından yaşanabilecek gelişmeler yani Maraş’ın açılması olduğunu, ancak Bakanlar Kurulu’nda böyle bir kararın alınmadığını fakat hükümet ortağının da bundan çok farklı düşünmediğini, bu konunun takipçisi olacaklarını, bu açılımın ekonomiye büyük katkısı olacağını söyledi.

Tatar, Bakanlar Kurulu’nda Maraş konusunda envanter çalışması yapılması yönünde karar alındığını olduğunu, bu çalışmanın yapılması sonrasında Maraş’ın açılmasının gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Tatar, Rum tarafının doğalgaz çalışmalarını hukuka ve anlaşmalara aykırı yaptığını, Kıbrıslı Türklerin haklarına tecavüz ettiğini söyledi.

Envanter çalışması sonrasında yeni bir yol haritasının gündeme geleceğini belirten Tatar, UBP’nin yıllardan beri söylediğinin çeşitli sebeplerden ötürü Maraş’ın askeri bölge statüsünden çıkarılıp açılması olduğunu, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Özersay’ın da önceki açıklamalarında Türk yönetiminde Maraş’ın açılmasının ifade ettiğini söyledi. Tatar, “Hükümet kararı olmamasına rağmen bu konuda fikirlerimiz örtüşüyor.” diye konuştu

Lefkoşa-Girne Anayolunda, Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları ile İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı ile İlgili Meclis Araştırma Komitesi’nin Başkanı UBP milletvekili Özdemir Berova hazırlanan raporu okudu.

Berova, çalışmaların çeşitli nedenlerle henüz tamamlanamadığını söyleyerek, polis raporunun komiteye ulaştırılmadığını yarın tekrar bir yazı yazarak raporun komiteye getirilmesi konusunda talebi olacağını söyledi.

Komitenin çalışmalarına devam edebilmesi için yeni bir süre talebinde bulunacaklarını belirten Berova, bu raporun önemli olduğunu kaydetti.

Çok acı bir süreç yaşandığını, bu konunun hassas olduğunu, çok iyi irdelenmesi gerektiğini dile getiren Berova, tüm unsurların değerlendirileceğini, doğru olan neyse komitenin bunu yapacağını söyledi. Berova, ekim ayında rapor hazırlayacak duruma geleceklerine inanç belirtti.

Berova’nın ek süre talebine yönelik önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü çalışmaları sona erdi, bir sonraki oturum yarın saat 10.00’da yapılacak.