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Özersay: “Kapalı Maraş’ı açabilmenin ilk koşulu projeyi dünyaya doğru anlatmaktır”

25 Eylül 2020 Cuma 17:54
Özersay: “Kapalı Maraş’ı açabilmenin ilk koşulu projeyi dünyaya doğru anlatmaktır”
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Gazimağusa Sanayi Bölgesini ziyaret etti, vatandaşla sohbet etti ve Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Özersay’ın ofisinden verilen bilgiye göre, ziyaretlerinde, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine vurgu yapan Özersay, bunun partiler üstü bir seçim olduğunu, Kıbrıs Türk toplumunun sesini uluslararası platformlarda duyurabilecek, hak ve menfaatlerini doğru argümanlarla savunabilecek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz bölgesinde oyun kurucu bir rol üstlenmesini sağlayabilecek bir liderliğin ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

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İlk olarak 2015 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya attığı Kapalı Maraş’ı açma projesinin, bugün gelinen noktada herkes tarafından kabul gördüğünü anlatan Özersay, bu projeyi hayata geçirmenin ilk koşulunun dünyaya bunu doğru aktarabilmek olduğunu belirtti.

Projeyi tüm yönleriyle doğru anlatabilmek içinse yeterli donanım, bilgi ve deneyimin şart olduğunu söyleyen Özersay, ezberlenen cümlelerle projeyi hayata geçirmenin mümkün olmadığını ifade etti ve Kapalı Maraş’ı kısa zamanda KKTC idaresinde açabileceğine inandığını ve bunun bölgeye yeni istihdam olanağı ve ekonomik bir rahatlama getireceğini de sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 25.09.2020 18:29
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