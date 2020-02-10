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Özersay: “Kamudaki Eşitsizliği ve Anomaliyi Kaldırmak İçin Adım Attık”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kamudaki eşitsizliği gidermek için yasa değişikliği yaptıklarını ve Meclis’e gönderdiklerini bildirdi.

Özersay: “Kamudaki Eşitsizliği ve Anomaliyi Kaldırmak İçin Adım Attık”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kamudaki eşitsizliği gidermek için yasa değişikliği yaptıklarını ve Meclis’e gönderdiklerini bildirdi.

10 Şubat 2020 Pazartesi 14:12
Özersay: “Kamudaki Eşitsizliği ve Anomaliyi Kaldırmak İçin Adım Attık”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kamudaki eşitsizliği gidermek için yasa değişikliği yaptıklarını ve Meclis’e gönderdiklerini bildirdi.

Özersay yazılı açıklamasında, “Kamuda bir süredir devam eden önemli bir anomaliyi, eşitsizliği düzeltmek için Bakanlar Kurulunda geçtiğimiz Cuma günü gerekli adımı attık ve değişikliği Meclis’e gönderdik” dedi.  

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“47/2010” sayılı kamu çalışanlarının aylık maaş ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesine dair yasa nedeniyle terfi sınavlarında kişilerin aynı sınava girip farklı geçme notu ile başarılarının değerlendirilmesi sıkıntısının ortadan kaldırılacağını ifade eden Özersay, şunları kaydetti:

“Kamu görevinde bulunan bir kişinin terfi alabilmesi için bir alt derecedeki kadroda fiilen üç yıl çalışmış olması gerekirken, 47/2010 Yasası uyarınca görev yapan kişilerde bu değerlendirme yedi yıl olarak belirlenmişti.  Bu madde de değiştirilerek herkes için ilk terfiden sonra üç yıl ile sabitlenmiş olacak. 

Özel sektör çalışanları ile kamu çalışanları arasında önemli eşitsizlikler olduğu aşikar. Ancak kamunun kendi içinde devam eden eşitsizliklerin ve anomalilerin en azından bir bölümünü bu şekilde yasa değişikliği ile düzeltebileceğiz.”

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Son Güncelleme: 10.02.2020 17:16
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