Özersay, İrlanda ve Almanya Büyükelçileriyle görüştü

“MÜMKÜN OLAN HER PLATFORMDA ULUSLARARASI AKTÖRLERİN TEMSİLCİLERİNE SESİMİZİ DUYURMAYA VE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



İrlanda Büyükelçisi Deirdre Ni Fhalluin ve Almanya Büyükelçisi Franz Josef Krempt ile görüşen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Mümkün olan her platformda uluslararası aktörlerin temsilcilerine sesimizi duyurmaya ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, “Kıbrıs sorununda gelinen ve gelinemeyen noktayı ele aldık ve görüşlerimizi paylaştık. Ayrıca Brexit konusunda Avrupa Birliği’nin karşı karşıya olduğu sıkıntıları da değerlendirme fırsatı bulduk. Mümkün olan her platformda uluslararası aktörlerin temsilcilerine sesimizi duyurmaya ve çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

