Özersay ,İran Dışişleri Bakanı’na taziye mesajı gönderdi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İran İslam Cumhuriyeti Sistan-Belucistan eyaletinde dün meydana gelen terör saldırısından dolayı İran Dışişleri Bakanı’na taziye mesajı gönderdi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Özersay mesajında , terör saldırısında çok sayıda İran askerinin hayatını kaybetmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve Bakanlığı ile KKTC Hükümeti adına yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar, İran halkına da başsağlığı diledi.