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Özersay'ın istifasına CTP ve YDP'den onay...

05 Haziran 2022 Pazar 15:52
Özersay'ın istifasına CTP ve YDP'den onay...

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yarın Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı ve Milletvekili Kudret Özersay’ın milletvekilliğinde çekilme kararı oylamaya sunulacak. Çekilme kararının onayı için, toplantıda hazır bulunan milletvekillerinin salt çoğunluğu aranacak. 

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin yetkilileri, Özersay’ın istifasının oylanacağı Meclis Genel Kurulu'nda oy doğrultularının ne olacağına yönelik kararları konusunda Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorusunu yanıtladı..  

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) bu konudaki kararlarını yarın belirleyeceğini açıklarken, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yarın kabul oyuyla Özersay'ın istifasına onay vereceklerini kaydetti.

Görüşleri sorulmak üzere aranan HP Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’a ise ulaşılamadı.

-Hasipoğlu

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın milletvekilliğinden çekilme kararıyla ilgili oy doğrultularında nihai kararı yarın vereceklerini açıkladı

Hasipoğlu, UBP Meclis Grubu'nun yarın 09.00'da bu amaçla Cumhuriyet Meclisi'nde toplanacağını bildirdi.

-Sorakın

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CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Merkez Yürütüme Kurulu’nda (MYK) Özersay’ın istifa kararını değerlendirdiklerini söyleyerek, HP’nin Parti Meclisi kararına saygı duyacaklarını belirtti.

Sorakın, CTP’nin Özersay’ın istifasına onay vereceğini belirtti.

-Ataoğlu

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Özersay’ın istifa kararını yarın görüşerek karara varacaklarını belirtti.

Ataoğlu, yarın Meclis Grubu’nun toplanarak konuyu görüşeceğini ve karar alacağını ifade etti.

-Arıklı

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Özersay'ın milletvekilliğinden çekilme kararına onay vereceklerini açıkladı.

Arıklı, kendisi Türkiye'deyken parti yetkili kurullarının yaptığı toplantıda bu konunun ele alındığını; Özersay'ın kararına saygı duyulması gerektiğini, istifanın da tek taraflı bir karar olduğunun değerlendirildiğini söyledi.

Arıklı, dolayısıyla yarın Meclis Genel Kurulu'nda partisinin kararına uyarak Özersay'ın istifasına ona vereceklerini ifade etti.

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