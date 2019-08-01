banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101900
ALTIN
253.482
DOLAR
5.5666
STERLİN
6.7625
EURO
6.1566
Kayıp 17 yaşındaki genç kız bulundu
KAYIP GENÇ KIZ BULUNDU
İzinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
Ani ölüm: 52 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
banner307

Özersay'ın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Özersay'ın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:54
Özersay'ın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

banner317
Özersay, “Bu topraklarda kendi kimliğimizle var olmaya devam etmeliyiz” dedi..Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, şöyle dedi:

“Bu topraklara ilk gelişimizi, kök salışımızı ve direnerek, mukavemet ederek var oluşumuzu simgeleyen 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun. En az bu onurlu tarihimiz kadar, hatta daha da önemli olan bundan sonrasındaki duruşumuzdur. Bu topraklarda kendi kimliğimizle, hiç pes etmeden var olmaya devam etmeliyiz, edeceğiz.”

Son Güncelleme: 01.08.2019 15:57
Anahtar Kelimeler:
Kudret özersay 1 Ağustos
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKÜSEM İş Sağlığı ve Güvenliği İç Denetçi Eğitim programı tamamlandı
UKÜSEM İş Sağlığı ve Güvenliği İç Denetçi Eğitim programı tamamlandı
Akıncı 9 Ağustos öncesinde Meclis'teki parti liderleriyle görüşecek
Akıncı 9 Ağustos öncesinde Meclis'teki parti liderleriyle görüşecek
Trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Serdar Denktaş: “Polis eğitim sistemi gözden geçirilmeli"
Serdar Denktaş: “Polis eğitim sistemi gözden geçirilmeli"
Ydp:  
Ydp:  "polis Teşkilatımız İlgi, Şefkat Ve Disipline Muhtaç"
3 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor
3 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor
Cumhurbaşkanı Akıncı, Beyarmudu 9. Patates Kültür Festivali’nin Açılışına Katıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Beyarmudu 9. Patates Kültür Festivali’nin Açılışına Katıldı
Erhürman: “Kendi ayakları üstünde duran bir modele ihtiyaç var”
Erhürman: “Kendi ayakları üstünde duran bir modele ihtiyaç var”
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Gazimağusa Ve Güzelyurt’ta Da Kutlandı
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Gazimağusa Ve Güzelyurt’ta Da Kutlandı
Akpınar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nda mesaj yayımladı
Akpınar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nda mesaj yayımladı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim