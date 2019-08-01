Özersay'ın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Özersay, “Bu topraklarda kendi kimliğimizle var olmaya devam etmeliyiz” dedi..Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, şöyle dedi:

“Bu topraklara ilk gelişimizi, kök salışımızı ve direnerek, mukavemet ederek var oluşumuzu simgeleyen 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun. En az bu onurlu tarihimiz kadar, hatta daha da önemli olan bundan sonrasındaki duruşumuzdur. Bu topraklarda kendi kimliğimizle, hiç pes etmeden var olmaya devam etmeliyiz, edeceğiz.”