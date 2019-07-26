banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102045
ALTIN
258.963
DOLAR
5.6945
STERLİN
7.0929
EURO
6.3425
Lefkoşa’da ve Girne’de sahte para
1 KİŞİ TUTUKLANDI
1 aylık bebek yaşamını yitirdi
1 AYLIK BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ
Polisten sahte para uyarısı
POLİSTEN SAHTE PARA UYARISI
Gifa’yı kurşunlayan sanık Yalçın 15 yıl hapis yatacak
GİFA'YI KURŞUNLADI 15 YIL YEDİ
banner307

Özersay: İlahiyat Koleji’nin kuruluşunda hata yapıldı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BRT’de yayınlanan Basın Odası’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özersay: İlahiyat Koleji’nin kuruluşunda hata yapıldı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BRT’de yayınlanan Basın Odası’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

26 Temmuz 2019 Cuma 08:12
Özersay: İlahiyat Koleji’nin kuruluşunda hata yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokole ilişkin soruları yanıtlayan Özersay, “anlaşmada çok süpriz şeyler yok. genel anlamda diğer protokollerden çok farklı olduğunu düşünmüyorum zaten kısa 5 aylık bir protokol. ” dedi.

BRT'nin haberine göre Özersay“ Dörtlü koalisyon hükümeti zamanında 3 yıllık olacak şeklinde başlandı sonra 1 yıllık olursa daha doğru olur mu diye düşünüldü. Şimdi sonunda imzalanan sadece 5 aylık bir programdan bahsediyoruz. Diğer protokollerle mukayese edebilmek için bu yılın sonunda yapılacak 3 yıllık protokol ile kıyas yapmak daha sağlıklı olur” diye konuştu.

İlahiyat Koleji konusu da Özersay’a yöneltilen sorular arasındaydı..

Kudret Özersay, Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Eğitim Bakanlığı arasında eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik imzalanan mutabakat zaptının, olduğundan daha farklı sunulup siyasal istismar yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Özersay, “Bir kere ekonomiyle ve kurumsal yapının dönüştürülmesiyle bağlantılı olmayan siyasi veya ülkenin yapısıyla ilgili yada ideolojik ve benzeri konularla mali protokol sürecinin ilişlilendirilmesini doğru bulmuyorum.Bu ekonomik protokolün yapılması süreci şimdi başlamadı.Dörtlü koalisyon zamanında başladı ve şimdi tamamlandı. Bu süreçtir. Doğrudan doğruya ilişkilendirmeyi ben görmedim. Zamansal olarak paralel gündeme geldiği oldu ama doğrudan ilkişkilendirilmedi. Eğitimle ilgili bunu kabul ederseniz, ekonomik protokol imzalanacak gibi bir ilişkilendirme görmedim.” dedi.

banner317
Özersay, İlahiyat kolejiyle ilgili sadece bugünü ele alarak değerlendirme yapmanın sağlıklı olmayacağını belirtti.

HATA YAPILDI

Kuruluşunda hata yapıldığını söyleyen Özersay, vatandaşın Kuran öğrenme yada Arapça öğrenme yönünde talebi varsaydı bunun zamanında devlet okullarında seçmeli dersler olarak çözümlenebileceğini ancak bu şekilde olmadığını ve baştan doğru kurgulanmış bir yapı oluşmadığını ifade etti.

“Mevcut okulun yönetiminin Türkiye’ye devredilmesi talebini de doğru bulmadık. En üst düzeyde anlatma imkanı bulduk. Bu hükümet kurulduktan sonra İstanbul’a yaptığımız ziyarette de gündeme geldi” diyen Özersay, anayasaya göre,ülkedeki bir okulun KKTC dışındaki herhangi bir birime bağlanamsının anayasal olarak da doğru olmayacağını Türkiye yetkililerine aktardıklarını belirtti.

Özersay, ilahiyat koleji konusunda bazı taahütler olduğunu ancak bunun yetki devri anlamına gelmemesi gerektiğini de ifade etti.

BRT

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Ayşegül Zaim fırtınası kasıp kavruyor
Ayşegül Zaim fırtınası kasıp kavruyor
AKP heyeti Mehmet Bulanık'ı ziyaret etti
AKP heyeti Mehmet Bulanık'ı ziyaret etti
Başbakan Tatar Kıbrıs Düşünce Platformu toplantısına katıldı
Başbakan Tatar Kıbrıs Düşünce Platformu toplantısına katıldı
Ülkede 3 Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi
Ülkede 3 Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi
Bakan Çavuşoğlu, üniversite rektörlerini bilgilendirdi
Bakan Çavuşoğlu, üniversite rektörlerini bilgilendirdi
Başbakan Tatar Televizyoncular Birliği heyetini kabul etti
Başbakan Tatar Televizyoncular Birliği heyetini kabul etti
Başbakan Tatar Kamu-Sen Başkanı Atan ve beraberindeki heyeti kabul etti
Başbakan Tatar Kamu-Sen Başkanı Atan ve beraberindeki heyeti kabul etti
Toplu sünnet tarihleri açıklandı
Toplu sünnet tarihleri açıklandı
Denktaş Türkiye ile imzalanan ekonomik anlaşmayı değerlendirdi
Denktaş Türkiye ile imzalanan ekonomik anlaşmayı değerlendirdi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim