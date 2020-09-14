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Özersay: “İçeride Halkı Birleştiren Ve Dışarıda Sesini Duyuran Bir Cumhurbaşkanı İhtiyaçtır”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Lefkoşa sanayi bölgesine ziyarette bulundu.

14 Eylül 2020 Pazartesi 15:40
Özersay: “İçeride Halkı Birleştiren Ve Dışarıda Sesini Duyuran Bir Cumhurbaşkanı İhtiyaçtır”
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Lefkoşa sanayi bölgesine ziyarette bulundu.

Esnafla buluşan Özersay, 52 yıldır çözülemeyen Kıbrıs sorunu üzerine değil, proaktif bir politika üzerinde şekillendireceği farklı işbirliklerini gündeme getirecek, Kıbrıs Türk halkının sesini uluslararası platformlarda duyuracak, haklarını arayacak bir vizyonla yola çıktığını belirtti. Halkı bölen değil, birleştiren bir liderliği hayata geçireceğini anlatan Özersay, içte birleştirici, dış politikada etkin ve Kıbrıs Türk halkının sesini duyurabilecek bir cumhurbaşkanının ihtiyaç olduğunu söyledi.

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“EKONOMİMİZE CANLILIK GETİRECEK SÜREÇLER DOĞRU DEĞERLENDİRİLMELİDİR”

Kıbrıs Türkü’nün önünü açacak, yeni istihdam alanları sağlayacak süreçleri doğru değerlendirmek gerektiğini kaydeden Özersay, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkışının doğrudan ticaret konusunda bir fırsat olabileceğini söyledi. Özersay, Brexit süreciyle birlikte başlayabilecek doğrudan ticaretin üretim ve istihdam konusunda da gelişime neden olacağını, bunun da ekonomiyi olumlu etkileyeceğini dile getirdi.

İstihdam ve ekonomik kalkınma için bir diğer önemli konunun Kapalı Maraş’ın açılması olduğunu aktaran Kudret Özersay, bu projeyi bundan 5 yıl önce ilk söylediğinde kimse ciddiye almazken şimdi herkesin aynı noktaya geldiğine dikkat çekti. Kapalı Maraş’ın eski sakinlerinin kullanımında, Kıbrıs Türk yönetimi kontrolünde açılmasını sağlayabileceğini kaydeden Kudret Özersay, proje hayata geçtiğinde KKTC ekonomisinin, inşaat ve turizm sektörünün canlanmasını sağlayacağını ifade etti. Yeni iş imkanlarının doğmasını sağlayacak bir vizyon olduğuna işaret eden Özersay, Kıbrıs Türk halkının dikkate alınmasını sağlayacak bir dış politikanın şart olduğunu ve bunu uygulayacağını belirtti.

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Son Güncelleme: 14.09.2020 15:57
Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı
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