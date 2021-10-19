Özersay: “Hükümeti oluşturan partiler erken seçim açıklaması arkasında durmadı”

CUMHURBAŞKANI TATAR, ÖZERSAY İLE GÖRÜŞTÜ

“GÖRÜŞMELERDE ERKEN SEÇİM DEĞİL, HÜKÜMET KURMA İHTİMALİ VAR MI ÜZERİNDE DURULDU”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümeti oluşturan partilerin erken seçim açıklaması arkasında durmadığını ve 26 Aralık konusunda uzlaşıya varamadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifası sonrası Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla başlattığı görüşmeler çerçevesinde Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında yaklaşık yarım saat süren görüşmede, Özersay’a, HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu eşlik etti.

Özersay, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, HP olarak Anayasal süreç çerçevesinde Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini ve süreci değerlendirip istişare ettiklerini söyledi.

Kudret Özersay, hükümeti oluşturan partilerin erken seçim açıklaması arkasında durmadığını, bunu bugün Meclis’te yapılan toplantıda gördüklerini ifade etti.

Hükümeti oluşturan partilerle erken seçim için 26 Aralık konusunda uzlaşıya varamadıklarını söyleyen Özersay, Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmelerde de erken seçim değil, “hükümet kurma ihtimali var mı” üzerinde durulduğunu kaydetti.

Erken seçimin geciktirilmemesi gerektiğini, mümkünse de erken seçim tarihine kadar geniş tabanlı teknokrat hükümet kurma ihtimali varsa bunun tespit edilmesi gerektiğini ifade eden Özersay, eğer Anayasal süreç tamamlanır ve sonuç çıkmazsa, erken seçim tarihini Cumhurbaşkanının açıklayabileceğini kaydetti.

Özersay, Aralık ayında bir seçime ilişkin görüşlerinin olumlu olduğunu söyledi