Özersay: Hükümet hukuksuzlukla başladı!

Özersay'ın açıklaması şöyle:

HÜKÜMET HUKUKSUZLUKLA BAŞLADI!

Dün Bakanlar Kurulu ilk toplantısını yaptı ve maalesef ilk aldığı kararlardan biri HUKUKA AYKIRI…Neden mi?

Hangi dairenin/kurumun hangi Bakanlığa bağlanacağı pazarlığı yapmışlardı ya, o çerçevede dün Bakanlıkların kuruluş kararnamesini karara bağlayıp resmi gazetede yayınladılar ve Serbest Limanı Demokrat Parti’ye bırakılan Turizm Bakanlığı’na bağlama kararı aldılar. Peki hukuken bunu yapabilirler mi? Hayır.

Neden? Çünkü yasa bu kurumun hangi bakanlığa bağlı olarak çalışacağını açıkça yazıyor. SERBEST LİMAN VE BÖLGE İDARESİ, 26/83 Serbest Liman ve Bölge Yasasına göre SANAYİ İŞLERİYLE İLGİLİ BAKANLIĞA bağlı olmalıdır. Serbest Liman ve Bölge yönetim kurulu ilgili bakanlık olan Sanayi Bakanlığına karşı sorumlu olacaktır.- Oysa hükümetin aldığı karara göre Serbest Liman Turizm Bakanlığı’na bağlı olacak ama Sanayi Bakanlığı’na karşı mı sorumlu olacak? Böyle bir acayiplik olur mu?

- Serbest Liman ve Bölge İdaresi Turizm Bakanlığı’na bağlı olacak ancak uymak ve uygulamak zorunda olduğu yasanın yürütülmesinden sorumlu bakanlık Sanayi Bakanlığı olacak!!!

- Serbest Liman ve Bölge Yönetim Kurulu ilgi Bakanlık olan Sanayi Bakanlığı temsilcisinin BAŞKANLIĞINDA toplanacak ama Serbest Liman Turizm Bakanlığı’na bağlı olacak.

- Ve yasanın daha pek çok maddesinin uygulanmasının imkansız kılan, ciddi anomalilerin ortaya çıkmasına neden olan yasa dışılıklar.

Ha bu arada sanayi ile ilgili Bakanlık ekonomi ve enerji bakanlığıdır ama artık enerjiye dair bir şey kalmamıştır içinde çünkü “enerjisini” Maliye bakanlığı almıştır! Bu durumda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ismini de sadece Ekonomi bakanlığı olarak değişmek gerekir her halde…