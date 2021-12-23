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Özersay: “Hükümet asgari ücreti yüzüne gözüne bulaştırdı”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin yeni belirlediği asgari ücret konusunda sözünün arkasında duramadığını, devlet ciddiyetine yakışmayan bir yaklaşımla işçi ile işvereni karşı karşıya bıraktığını savundu.

23 Aralık 2021 Perşembe 19:15
Özersay: “Hükümet asgari ücreti yüzüne gözüne bulaştırdı”

Partiden yapılan açıklamaya göre, HP Genel Başkanı Özersay, bugün, Kamu-İş’e yaptığı ziyarette birtakım açıklamalarda bulunarak, asgari ücret artışını desteklediklerini belirtti. Özersay, firmalara, işverenlere “ciddi ve hissedilir bir destek paketi” yapılması gerektiğine de dikkat çekti.
Özersay, Halkın Partisi tarafından açıklanan ekonomik kurtuluş paketinde asgari ücret artışına paralel atılması gereken adımlar ortaya koyduğunu ancak “hükümetin kopyalama yoluyla bu işi de yarı buçuk yaptığını” iddia etti. 
Hükümetin, ilgili tüm paydaşlarla ortak akıl içerisinde hareket etmediğini, gelinen aşamada işçi ve işveren kesimini karşı karşıya getiren bir yaklaşım ortaya koyduğunu ifade ederek, hükümeti eleştiren Özersay, şunları kaydetti:

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“Bütünlüklü bir şekilde ele almadıkları için işçi ve işveren kesimini karşı karşıya getiren bir yaklaşım ortaya koymuşlardır. Hükümetin ikircikli halleri vardır. Bir tarafta başbakan bir tarafta başbakan yardımcısı birbiriyle uyumlu olmayan açıklamalar yapmaktadır. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla hareket edilemez.”
Özersay, “Devlet ciddiyetinden uzak bu ve benzeri yaklaşımlarla bir hükümetin ekonomideki krizleri hiçbir biçimde yönetemeyeceğini” de kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 23.12.2021 21:51
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