Özersay: “Hayat pahalılığını dondurmak halkı daha da fakirleştirir, hükümet kesintiye kendisinden başlamalı”

“HAYAT PAHALILIĞINI DONDURMAK HALKI DAHA DA FAKİRLEŞTİRİR, HÜKÜMET KESİNTİYE KENDİSİNDEN BAŞLAMALI”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin hayat pahalılığını dondurma yönünde atacağı adımı parti olarak desteklemediklerini, bunun zaten zorda olan vatandaşı daha da fakirleştireceğini belirtti. Özersay mecliste yaptığı konuşmada, Halkın Partisi’nin bu konudaki tavrının net olduğunu söyleyerek hükümetin kesintiye kendilerinden başlaması gerektiği yönündeki önerisini tekrarladı. Özersay konuşmasında; “Hükümete şu hatırlatmayı yapmak istiyorum; dövizle TL arasındaki makas giderek daha da açılıyor. Sterlin 12 TL’yi aşmış durumda. Ciddi bir fakirleşme var. Hal böyleyken memleketin gündemi geçimken ısrar ve inatla hayat pahalılığını dondurma yönünde bir karar alma söz konusu. Halkın Partisi olarak biz ve diğer muhalefet partileri defalarca söyledik; önce kendinizden başlayın. Kendinizden daha yüksek oranda kesintiler yapın. Bunu yaparsanız ancak toplumda karşılığını bulursunuz. Bir plan ve program ortaya koyun, insanlara hükümet olarak güven verin. İnsanlar gerekli yerlerde bu paranın kullanılacağına inansın… Tüm paydaşlarla görüşerek ilerleyin. Hayat pahalılığıyla ilgili atacağınız adım insanları daha da fakirleştirecektir. Herkesi sağduyuya davet ediyoruz, bu adımı kesinlikle onaylamıyoruz.”

“3 MİLYON TL’LİK DEVLET YARDIMI HELLİMİ NEDEN UBP ÖRGÜTLERİ DAĞITIYOR?

Bir süre önce Resmi Gazete’de de yayınlanan “Hükümet salgınla mücadele projesi kapsamında ihtiyaçlı vatandaşlara dağıtılmak üzere 3 milyon TL’lik hellim satın alma” şeklindeki Bakanlar Kurulu kararına da değinen Kudret Özersay, 3 milyon TL karşılığında satılan alınan bu hellimin kimlere, nasıl dağıtıldığına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine ulaştığını açıkladı. Özersay şöyle konuştu: “Yaptığımız köy ziyaretlerinde, muhtarlarla yaptığımız temaslarda öğrendik ki, belli bir kilonun muhtarlar verilirken belli miktarlarda da UBP örgüt başkanlarına da verildiği ve onlar aracılığıyla dağıtılma yoluna gidiliyor. Bu soruyu hükümete sormak zorundayız. Bu dağıtım sorumluluğunu kime verdiğinizi açıklamanız gerekir. Gerek Lefkoşa Surlariçi’nde gerekse İskele bölgesinde bazı köylerde UBP örgüt başkanlarına dağıtım görevi verilip muhtarların itibarsızlaştırıldığını öğrendik. Başka muhtarlardan da teyit aldık. Eğer bu az kaynak bulunan zamanda 3 milyon TL ayırdığınız hellimlerle ilgili durum bu mudur? Parti örgütlerini devreye sokarak devlet kaynaklarını kullanmaya kalkarsanız, KKTC bir parti devletine döner. Kimsenin de devlete güveni kalmaz, bunu yapmaya hakkınız yoktur.”

“HANİ ZENGİNDEN ALIP FAKİRE VERECEKTİNİZ?”

Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın 1 Şubat 2021’de yaptığı “Zenginden alıp fakire verme dönemindeyiz” şeklindeki açıklamasını hatırlatan HP Lideri, “Duyan da zannediyor ki, Robin Hood konuşuyor. 29 Aralık 2020’de yaptığı bir konuşmada da ‘Asgari ücreti artıramıyorsak piyasayı ucuzlatacağız’ demişti. Vatandaşla alay eder gibi Tüpgaz’a 5 ay önce yapılan 5 TL indirim 5 ay sonra 5 TL zam olarak dönüyor. İndirim geldikten sonra Sayın Arıklı 4 Ocak 2021’de ‘Tüpgaz’a indirim daha başlangıç, ete ve ilaca da indirim gelecek’ demişti. Akaryakıta son bir ay içinde 50 ve 29 kuruş olmak üzere iki kez zam geldi. Elektriği de ucuzlatacaklarını söylemişti ama birkaç kez sorduğumuz halde ne zaman olacağını söylemediler. Yakında elektriğe zam yapılacağı konuşuluyor. Arıklı’nın Robin Hood vaatlerinden sonra insanlar kendisine ‘Çakma Robin Hood’ demeye başladı” diye konuştu.