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Özersay: Hani bu hafta ekonomik mali protokol imzalanıyordu?
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Özersay: Hani bu hafta ekonomik mali protokol imzalanıyordu?

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun 2 Nisan tarihinde yaptığı açıklamayı hatırlatarak, “Hani bu hafta ekonomik mali protokol imzalanıyordu?” diye sordu.

07 Nisan 2022 Perşembe 17:13
Özersay: Hani bu hafta ekonomik mali protokol imzalanıyordu?

Katıldığı televizyon programında gündemi değerlendiren Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay şu ifadeleri kullandı:

“Başbakan, hükümetin olarak yaptığı açıklamaları hayata geçirebiliyor olmalıdır” diyen Özersay, hükümetin sözlerini tutamadığını söyledi. Elektrik zammında olduğu gibi farklı örnekler de olduğunu aktaran HP Genel Başkanı şöyle konuştu: “2 Nisan’da yaptığı açıklamada Başbakan, ‘Haftaya ekonomik protokolü imzalamış olacağız’ demiş. Haftanın sonuna geliyoruz. Ne oldu ekonomik protokol? Bir Başbakan tarih verir ama söylediğini yapamazsa kendini zora sokar. Bu hafta için bir davet veya imza tarihi var mıydı? Yoksa bunu neden söylüyorsunuz? Hükümet insanlara güven verdiği oranda hizmet verebilir. Hükümetin başı bir şey söylüyor, kendi atadığı bakan yalanlıyorsa veya hükümetin başı ‘Protokolü imzalayacağız’ diyor ama imzalanmıyorsa hükümetin itibarı sarsılır, halkın güveni kalmaz. Başbakan’ın söylediği olmadı, açıklama yine havada kaldı.”

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“ELEKTRİK ZAMMI İNDİRİMİ YAPILAMAYACAKSA BAŞBAKAN NEDEN AÇIKLAMA YAPTI?”

Özersay, elektrik zammında indirim yapılması konusunda Maliye Bakanı’nın “Bu zammın geri alınabilmesi için aylık 180 milyon TL kaynağa ihtiyaç var” sözlerini şöyle değerlendirdi:  

“70 milyon TL’yi bulamadığı için maaşları iki gün geç ödeyen hükümet aylık 180 milyon TL’yi nasıl bulacak? Sayın Maliye Bakanı kararı imzalarken bu ihtiyacı bilmiyor muydu? İndirim yapılamayacaksa Başbakan bu açıklamayı neden yaptı? Yapamayacağınız şeylerin sözünü çıkıp vermeyeceksiniz” diye konuştu. Özersay, şu ifadeleri kullandı: “Hükümet yaptığı zamdan indirim yaptı. Hala daha önceki faturalarımızdan %70 daha fazla ödeyeceğiz. Hükümete sorulması gereken soru şudur? Siz bir hesap ve planlama yaptınız mı? Eğer %70 zam yeterli olabiliyorsa neden %170 zam yaptınız? Alınan bu karar sonucunda gelen faturaları gören insanlar isyan edince geri adım atma yoluna gidildi. Demek ki böyle bir tepki gelmeseydi, kurumun tüm borcu bu şekilde ödenecekti. Hükümet ya tutarsa diye denedi. Başbakan’ın açıklamasından bir gün sonra Maliye Bakanı, ‘Zamda bu geri adımı yapabilmemiz için her ay ek bir 180 milyon TL katkı bulmamız lazım. Bu kaynağı bulamazsak bu indirim yapılamaz diyor. Eğer zamdan bu indirim yapılamayacaksa Başbakan neden çıkıp bu açıklamayı yaptı? O zaman bu indirim yalan oldu demektir. Hükümet son iki aydır 70 milyon TL bulamadığı için maaşları iki gün geç ödüyor. 50 milyon TL bulamadığı için belediye katkı paylarını 4 gün geç veriyor. Bu sebeple Lefkoşa Belediye çalışanları yaklaşık 9 gün geç ödedi. Bunları bulamazken 180 milyon TL’yi bulamayacaksınız demektir. O zaman Başbakan’ın açıklaması gerçeği yansıtmıyor muydu? Sayın Maliye Bakanı bu rakamın ihtiyaç olduğunu önceden bilmiyor muydu yoksa bildiği halde o kararın altına imza mı attı?”

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Anahtar Kelimeler:
Kudret özersayHpFaiz Sucuoğlu
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