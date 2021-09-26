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Özersay: “Halkın içinde, esnafımızın yanındayız”

HP’den yapılan açıklamaya göre, Özersay, parti milletvekilleri ve Lefkoşa İlçe yönetimi üyeleriyle birlikte Lefkoşa’da Arasta, Büyük Han ve Belediye Pazarını ziyaret etti.

26 Eylül 2021 Pazar 15:00
Özersay: “Halkın içinde, esnafımızın yanındayız”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, halkın içinde ve esnafın yanında olduklarını vurgulayarak “Yer aldığımız koalisyonlardan dersler çıkardık, tecrübe edindik. Artık diğer siyasi partileri çok daha iyi tanıyoruz, bu nedenle gelecekte hükümette yer alırken bu tecrübelerimiz bize yol gösterecek, seçim ertesinde hükümetin kurulmasında Halkın Partisi önemli bir rol oynayacak” dedi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Özersay, parti milletvekilleri ve Lefkoşa İlçe yönetimi üyeleriyle birlikte Lefkoşa’da Arasta, Büyük Han ve Belediye Pazarını ziyaret etti.

Sadece hükümetteyken değil, muhalefetteyken de halkın menfaatine işler yapılabileceğine dikkat çeken Özersay, esnafın yanında olmak için önce güney ile geçiş kapılarının açılması konusunda baskı unsuru oluşturduklarını ve sonuç aldıklarını, daha sonra da geçişlerin kolaylaştırılması gerektiğine dikkat çektiklerini ve biraz da bunun sonucu olarak iki taraf arasındaki geçişlerde aşılı kişiler için PCR testin kaldırıldığını belirtti.

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HP Genel Başkanı Özersay’a Lefkoşa’daki esnaf ziyaretleri sırasında HP Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Manavoğlu ve HP Milletvekilleri Ayşegül Baybars, Erek Çağatay ve HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu da eşlik etti.

“KOALİSYONLARDAN DERSLER ÇIKARDIK”

Halkın Partisi’nin henüz 5 yaşında bir siyasi parti olduğunu, bazı siyasi partilerin 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl gibi uzun süreler hükümet tecrübeleri bulunduğunu, herkesin geçmişte yapılan ve bugünkü statükoya hizmet edenlerin kimler olduğunu gayet iyi bildiğini, bu nedenle Halkın Partisinde yer alan genç ve çalışkan yurtsever insanların bu mücadelesine Halkın da sahip çıktığını görmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayan Özersay şöyle konuştu:

“Biz geçmişte yer aldığımız koalisyonlardan bazı dersler çıkardık, bundan sonra alacağımız kararlarda bu tecrübemizden yararlanacağız, yaşadıklarımız bize bundan sonrası için ışık tutacak. Evet bizim de hükümetlerde yer aldığımızda eksiklerimiz ve hatalarımız oldu ama kötü niyetle değil, doğru olduğuna inandığımız için o kararları aldık ve samimiyetle ülke için bir şeyler yapmaya çalıştık, bundan sonra da daha soğukkanlı davranarak ülke için çalışmaya devam edeceğiz.”

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Son Güncelleme: 26.09.2021 15:38
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