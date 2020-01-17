Özersay: “Halkın adayı olarak bu yolu yürümek istiyorum”

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, siyasi parti olsun ya da olmasın halkın adayı olmak istediğini söyledi.

Özersay, BRT’de katıldığı programda cumhurbaşkanlığı adaylığı başta olmak üzere, gündem konularını değerlendirdi.

Özersay, Cumhurbaşkanlığı makamının bağımsız ve tarafsız olunması gereken bir yer olduğunu vurgulayarak, “Aday olduğum andan itibaren bağımsız ve tarafsız bir pozisyona geçmek, siyasi rütbelerimi çıkararak bu yolda yürümek istedim. Siyasi parti başkanlığını bırakarak aslında bir mesaj veriyorum; diyorum ki bir siyasi parti olsun ya da olmasın halkın adayı olarak bu yolu yürümek istiyorum” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanlığı’ndan ayrılmasının, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda toplumun farklı kesimlerine, hangi görüşten olursa olsun eşit mesafede duracağının bir işareti olduğunu ifade eden Özersay, tek bir siyasi partinin cumhurbaşkanı gibi hareket etmeyeceğini de söyledi.

“ADAYLIK TAKVİMİMİ ÜLKE İÇİNDEKİ FAKTÖRLER BELİRLEDİ”

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklama tarihini ülke içindeki faktörler ve halkla kurulan ilişki temelinde şekillendirdiğinin altını çizen Özersay, ülke dışındaki etkenlerin bu konuya herhangi bir etkisi olmadığını belirtti.

Seçimi kazanacağını düşündüğü için seçime girdiğini aktaran Kudret Özersay, kendisinin istifasından sonra partiye herhangi bir müdahalesinin olmadığını, Halkın Partisi’nin de parti tüzüğünün çizdiği kurallar çerçevesinde hareket edeceğini düşündüğünü, sözlerine ekledi.

Programda, UBP’nin YDP ve DP ile görüşmesine ilişkin görüşleri de sorulan Kudret Özersay, bunun olağan bir durum olduğunu söyledi.

Özersay şöyle devam etti:

“Bu görüşmelerin odağında ne olduğunu bilmiyorum. Örneğin erken seçimin olması mı talep edildi yoksa yeni bir seçim hükümeti kurulması mı talep edildi bilmiyorum. Ama bu tür diyaloglar normaldir. Bir süre sonra ben de bağımsız cumhurbaşkanı olarak farklı siyasi aktörlerle veya farklı kişilerle görüşürüm, kamuoyuna da bunun bilgisini veririm. Belki belli bazı kesimlerden destek isterim. Bu sürecin doğasında vardır.”

“BU ÜLKEYİ SEVİYORSAK İMAR PLANI KAÇINILMAZDIR”

Son günlerde gündemin ana maddesi imar planıyla ilgili gelinen son durumu da yorumlayan Başbakan Yardımcısı Özersay, Bakanlar Kurulu’ndan çıkan emirname kararının bir hükümet krizini engellediğini ifade etti.

Özersay şöyle konuştu:

“Eğer Bakanlar Kurulu’ndan emirname kararı çıkmasaydı hükümet krizi olurdu onu söyleyeyim. Hazırlanan İmar Planı bir kenara atılamaz. Bunu kabul etmem mümkün değildir. Hazırlanan imar planı ile ilgili değişiklik önerisi varsa ve neden değiştirilmesi gerektiği söyleniyorsa, nasıl değiştirilmesi gerektiği konusunda da öneri varsa başımın üstünde yeri var. Bunlar dikkate alınır. Ama bu süre zarfında eğer bırakalım hiçbir düzenleme olmasın Fasıl 96 bağlamında herkes istediğini yapsın gibi bir durum ortaya çıksaydı o zaman tam bir kaos yaşanırdı. Madem ki koalisyon ortağımız zamana ihtiyaç olduğunu söylüyor, bu sürede somut bir öneri yapmasını bekleyeceğiz. Duruşumuz nettir; biz plandan vazgeçmiş değiliz. Gerçekten bu ülkeyi seviyorsak planlama kaçınılmazdır. Bu da emirname ile olmaz İmar Planı ile olur. Geçiş döneminde kaos doğmaması, hukuki boşluk oluşmaması için bir ara formül bulduk. Ama bu memleketin sorununu çözmez. Sadece bir miktar zaman kazandırır.”