Özersay: “Haklarımızı koruma mücadelemizden ödün vermeyeceğiz”

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY ABD’NİN GKRY’YLE İMZALADIĞI MEMORANDUMU DEĞERLENDİRDİ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kıbrıs Rum Yönetimi ile memorandum imzalamasının bölgedeki istikrarın sağlanması anlayışından uzak olduğunu vurguladı.

Özersay, Kıbrıs Türk tarafının Türkiye ile birlikte hak ve çıkarlarını sonuna kadar korumaya devam edeceğini, Kıbrıs Rum tarafının diplomasi ve iş birliğini reddeden maksimalist ve provokatif tavırlarına geçit vermeyeceğini belirterek,

haklarından ödün vermeyerek uyuşmazlıkların çözümü için diplomasi ve iş birliği çağrısı yapmaya da devam edeceklerini kaydetti.

Kudret Özersay, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile işbirliği ve eğitim içeren memorandum imzalamasını değerlendiren bir açıklama yaptı

Özersay, “12 Eylül akşamı Kıbrıs Rum kesimi ile tek taraflı imzalanan memorandum, bölgedeki istikrarın sağlanması, dengenin kurulması hedeflerinden, ayrıca diplomasi ve iş birliği anlayışından oldukça uzaktır” dedi.

Memorandumun Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından suiistimal edileceğini belirten Özersay “Kıbrıs Türk tarafını dışlayarak, 12 Eylül 2020 tarihinde GKRY ile ABD arasında tek taraflı imzalanan ve GKRY’de ABD yatırımıyla “Kara, Açık Denizler ve Liman Güvenliği Merkezi” kurulmasını öngören memorandum, Rum tarafına suistimal edeceği yeni bir siyasi malzeme sağlamıştır. İlgili tüm tarafların bildiği üzere adanın tümünü ilgilendiren konularda Kıbrıs Türk tarafının rızası olmaksızın atılan her adım, içeriği ne olursa olsun uygulama bağlamında sadece Güney Kıbrıs’ta geçerli olabilir” değerlendirmesinde bulundu.



Kıbrıs Rum liderliğinin sadece Güney Kıbrıs’ta fiili kontrole sahip olduğunu belirten Özersay, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk tarafının imzasını taşımadan yapılacak her anlaşma, protokol veya memorandumda adı geçen Kıbrıs ibaresi Güney Kıbrıs’a tekabül eder ve geçerliği sadece GKRY bölgesiyle sınırlı kalır. Şu anda, Kıbrıs Adasında kara, açık denizler ve liman kontrolü tek başına Kıbrıs Rum tarafının elinde değildir. Kıbrıs Adasında iki yönetim olduğu gün gibi açık olmakla birlikte, hemen her konuda olduğu üzere ve BM ajandasında da teyit edildiği şekilde Kıbrıs’a ait konuların iki tarafı ve iki iradesi bulunmaktadır.”

ABD’nin, “kara, açık denizler ve liman güvenliği” konularında sadece bir tarafla eğitim anlaşması ve düzenlemesi yapmasının Kıbrıs Türk tarafının dışlanması anlamına geldiğini ifade eden Özersay, “Kıbrıs Türk tarafı olarak bahse konu alanlarda, terörle mücadelede ve diğer konularda, işbirliğine açık ve hazır olduğumuzu her platformda dile getirdik. Bu duruşumuzu ve önerimizi hem adamızı hem de bölgeyi ilgilendiren başka alanlarda işbirliği de dahil olmak üzere, hem Amerika Birleşik Devletleri’nde, hem de Ada’da Amerikan üst düzey yetkilileri ile yapılan temaslarda kendilerine de iletilmiştik” ifadelerini kullandı.

Özersay, ABD yönetiminin GKRY’ne uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması kararı ve bunun 1 Ekim 2020 itibarı ile hayata geçirilecek olması, Rum tarafının askeri eğitim programına dahil edilmesinin provokatif faaliyetleri ile gerginliği sürekli arttırma adımları atan Rum tarafını cesaretlendirmeye yönelik olduğunu kaydetti.

“ABD GELENEKSEL POZİSYONUNA GERİ DÖNMELİ”

Mevcut ihtilafların çözümünde, hidrokarbon konusu da dahil olmak üzere, Kıbrıs Türk tarafının işbirliği ve diplomasi çağrısının baki olduğunu kaydeden Özersay, “Amerika Birleşik Devletleri’nden beklentimiz geleneksel pozisyonuna geri dönmesidir. Halihazırda, Amerika Birleşik Devletleri’nin izlediği tutum ve sergilediği davranış ABD’nin tarafsızlığına gölge düşürmektedir” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının çıkarlarını sonuna kadar kullanacağının altını çizen Özersay, “Kıbrıs Türk tarafı Türkiye ile birlikte hak ve çıkarlarını sonuna kadar korumaya devam edecektir. Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafının diplomasi ve iş birliğini reddeden maksimalist ve provokatif tavırlarına geçit vermeyecektir. Kıbrıs Türk tarafı, haklarından ödün vermeyerek uyuşmazlıkların çözümü için diplomasi ve iş birliği çağrısı yapmaya da devam edecektir” vurgusunda bulundu.