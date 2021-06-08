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Özersay, Güzelyurt esnafını ziyaret etti

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin “eğreti” bir şekilde kurulduğunu ve toplumda karşılığı olmadığını savunarak, çok sayıda esnafın “Hükümet gölge etmesin başka bir şey istemeyiz” deme noktasına getirildiğini söyledi.

08 Haziran 2021 Salı 11:00
Özersay, Güzelyurt esnafını ziyaret etti
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HP’den yapılan açıklamaya göre, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, HP milletvekilleri ve yetkilileriyle birlikte Güzelyurt çarşısı ve sanayi bölgesinde ziyaretlerde bulunarak, hükümete eleştirilerde bulundu.


“TEZ ZAMANDA GİDİCİ OLDUKLARINI GAYET İYİ BİLİYORLAR”
Güzelyurt ziyareti sonrasında açıklama yapan Özersay, “Halkımız her şeyin farkındadır, bu hükümet eğreti şekilde kurulmuştur o nedenle de ülkede her şey eğreti kalmış, hiçbir şey yerli yerine oturmamıştır. ‘Kurultaya kadar gitsin gerisine sonra bakarız’ anlayışıyla koltuklarını korumaya çalışıyorlar, kalıcı olmadıklarını, tez zamanda gidici olduklarını kendileri de gayet iyi biliyorlar. Toplumda karşılığı olmayan böyle bir hükümet insanlara güven veremiyor, kaldı ki güven vermeye de çalışmıyor, hükümettekilerin böyle bir gaileleri yoktur maalesef. Çok sayıda esnafımız ‘Hükümet gölge etmesin başka bir şey istemeyiz’ deme noktasına getirilmiştir” dedi. 
Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Mağusa Milletvekili Ayşegül Baybars ve Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan ile Güzelyurt İlçe Başkanı Ramadan Durmazer ve ilçe yönetiminin ile parti meclisinin bazı üyelerinin katıldığı ziyaretlerde özellikle esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların sıkıntıları ve görüşleri dinlendi. 


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“VATANDAŞIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
“Biz halkın sesini dinlemeyi, duymayı önemsiyoruz” diyen Özersay, Hükümette olduklar dönemde hatalarının ve eksiklerinin olduğunu ama bunlardan ders çıkarmasını bildiklerini ve özeleştiri yaptıklarını vurgulayarak, şimdi daha tecrübeli şekilde ileriye bakacaklarını söyledi.
Özersay, “Halktan dinlemek önemlidir. Mecliste de medyada da halkın sesi olabilmek için halkın içinde olmak gerekir ki Halkın Partisi olarak yaptığımız tam da budur” ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 08.06.2021 11:19
Anahtar Kelimeler:
Kudret özersay
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