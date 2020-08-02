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Özersay: “Gelişmeler Kapalı Maraş’ta doğru yolda olduğumuzu gösteriyor “

02 Ağustos 2020 Pazar 15:57
Özersay: “Gelişmeler Kapalı Maraş’ta doğru yolda olduğumuzu gösteriyor “
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“BUNA GÜLÜP GEÇENLER VARDI, ŞİMDİLERDE KIBRIS TÜRK TARAFINDAKİ PEK ÇOK AKTÖR VE KAMUOYU ARTIK BU POLİTİKAYI DESTEKLEMEYE BAŞLADI”

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay,  “Son günlerde yaşanan gelişmeler adım adım hayata geçirmekte olduğumuz Maraş politikamız konusunda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Özersay, Rum tarafı ve diğer uluslararası oyuncuların, dikkatli şekilde ilerlendiği sürece Kıbrıs Türk tarafının kapalı Maraş’a dair politikasının hayata geçeceğini,  buna engel olamayacaklarını anladığını belirtti.

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Özersay, “Altı yıl önce kapalı Maraş’ın KKTC yönetimi altında açılması vizyonumu ortaya koyduğumda buna gülüp geçenler vardı, şimdilerde gerek Kıbrıs Türk tarafındaki pek çok aktör ve kamuoyu artık bu politikayı desteklemeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti de artık bu vizyona tam destek veriyor. Bu gelişmeler ve özellikle Rum tarafının bunu engelleyemiyor olduğu yönündeki kendi itirafı, durumu ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

“BU KONUYU TÜM DÜNYAYA EN İYİ ŞEKİLDE ANLATACAĞIM”

Kudret Özersay yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri de kullandı:

“Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertesinde dünyada kabul gören statüyü de kullanarak Maraş vizyonumuzu uluslararası anlamda en iyi şekilde anlatabileceğime ve dünyadaki aktörlerin olası tepkilerini önleyerek kapalı Maraş’ı Kıbrıs Türk yönetimi altında mülkiyete dair haklara saygı göstererek eski sakinlerine açabileceğime inanıyorum. Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi bu açıdan yani kapalı Maraş’ın açılması açısından çok kritik olacak. Ezber bozan bu vizyonumuzu hayata geçirmek için uluslararası alanda proaktif bir diplomasi izleyeceğim, beni tanıyan herkes gerek bu konuda gerekse diğer dış politika konularımızda sürekli yeni fikir üreten ve hareket halinde olan bir yaklaşım ortaya koyacağımı bilir.”

Son Güncelleme: 02.08.2020 16:04
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