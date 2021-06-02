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Özersay: “Geçiş kapılarıyla ilgili uzlaşı makul ve uygulanabilir”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, iki taraf arasında sınır geçiş kapılarıyla ilgili varılan uzlaşıyı “makul, dengeli ve uygulanabilir” olarak değerlendirdi.

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:50
Özersay: “Geçiş kapılarıyla ilgili uzlaşı makul ve uygulanabilir”
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Özersay yaptığı açıklamada, uzun bir süredir geçiş kapılarıyla ilgili adım atılmasının; “elzem ve esnafa nefes aldıracak” olduğuna işaret etti.

Özersay, HP olarak “kapılar açılsın” diye başlattıkları kampanyanın olumlu sonuç verdiğine işaret ederek, “Geç de olsa geçiş kapılarının açılabilecek olması sevindiricidir, hele de esnafımız için” ifadesini kullandı.

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ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARININ GEÇİŞİ

Özersay, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’na da seslenerek, “Salgın öncesindeki duruma dönüş” bağlamında yapılan atıfın, Rum tarafınca daha farklı yorumlanmamasını temenni ederek, “Rum tarafı üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine tek yanlı kısıtlama, zorluk ve engellemeleri daha bu salgın ortaya çıkmadan önce yürürlüğe koymuştu. Bu konuda gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse Dışişleri Bakanlığı uyanık olmalı ve uygulamayı yakından takip etmelidir” dedi.

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Son Güncelleme: 02.06.2021 15:28
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