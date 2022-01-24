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Özersay, gayriresmi seçim sonuçlarını değerlendirdi

24 Ocak 2022 Pazartesi 00:00
Özersay, gayriresmi seçim sonuçlarını değerlendirdi

“ÖZELLİKLE EKONOMİK SIKINTININ, ELEKTRİK SORUNLARININ, TÜP GAZ VE BENZİN KUYRUKLARININ YAŞANDIĞI,  MEMLEKETİN KARANLIĞA GÖMÜLDÜĞÜ BİR DÖNEMDE HÂLÂ UBP’NİN BÖYLE BİR SONUÇ ALABİLİYOR OLMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR”

“HEPİMİZ HEM SİYASET BİLİMİ AÇISINDAN HEM DE SOSYOLOJİK OLARAK BUNU OTURUP DEĞERLENDİRMEK DURUMUNDAYIZ”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “Özellikle ekonomik sıkıntının, elektrik sorunlarının, tüp gaz ve benzin kuyruklarının yaşandığı, memleketin karanlığa gömüldüğü bir dönemde hâlâ UBP’nin böyle bir sonuç alabiliyor olması düşündürücüdür. Hepimiz hem siyaset bilimi açısından hem de sosyolojik olarak bunu oturup değerlendirmek durumundayız” dedi.

Özersay, Milletvekilliği Erken Seçiminin kesin olmayan sonuçlarıyla ilgili olarak HP Genel Merkezi’nde basına açıklamalarda bulundu ve halkın iradesinin bu yönde tecelli ettiğini, bunun demokrasi olduğunu, seçmenin verdiği karara saygılı olduklarını söyledi.

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Özersay, bir önceki parlamento seçimine göre katılım oranı ciddi şekilde düştüğü için daha örgütlü olan ve kendi seçmenini sandığa daha iyi ve organize biçimde taşıyabilen yılların partisi olan UBP ve CTP’nin daha başarılı sonuçlar alabildiğini kaydetti.

Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle toplumun içinde bulunduğu umutsuzluğun da sandığa gidiş oranlarını olumsuz etkilemiş olabileceğini ifade eden Özersay, “Bizim değerlendirmemiz tam olarak olmasa bile son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi kampanyada değilse bile seçim sonuçlarında bir polarizasyon ortaya çıktığıdır. Özellikle iki kanada savrulan oylar merkezde daha makul, daha gerçekçi politikalarla ilgili seçmenden gerekli karşılığı görmemiştir” diye konuştu.

Seçimlere az bir zaman kala milletvekili sayısı azaltılan Güzelyurt’ta da Lefke gibi UBP ile CTP dışında bir siyasi partinin milletvekili seçtirme şansının neredeyse ortaya kaldırıldığını da söyleyen Özersay, bunun da bölgede almış oldukları oylarda bir sıkıntı yaşamalarına neden olduğunu belirtti.

YETKİLİ KURULLAR DEĞERLENDİRME YAPACAK

Özersay bundan sonra HP’nin nasıl hareket edeceği ve sürecin nasıl işleyeceği konusunda yetkili kurullarını ilerleyen günlerde toplayarak değerlendirme yapacaklarını ve kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

Sonuçlar ortaya çıktıktan sonra hem UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hem de CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı arayarak tebrik ettiklerini de kaydeden Özersay,  “Memlekete hayırlı olsun” dedi.

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Son Güncelleme: 24.01.2022 01:09
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