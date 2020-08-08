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özersay: “Farklı siyasi görüşten bir avuç Kıbrıs Türkünün omuz omuza vererek yazdığı bir direniş destanı”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özesay, Erenköy direnişinin 56’ncı yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 13:26
özersay: “Farklı siyasi görüşten bir avuç Kıbrıs Türkünün omuz omuza vererek yazdığı bir direniş destanı”
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özesay, Erenköy direnişinin 56’ncı yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

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Özersay, Erenköy’ün, farklı siyasi görüşten bir avuç Kıbrıs Türkünün omuz omuza vererek yazdığı bir direniş destanı olduğunu vurguladı.

Özersay mesajında, “Bu uğurda canını feda eden tüm Şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum” dedi.

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Son Güncelleme: 08.08.2020 13:48
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