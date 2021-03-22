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Özersay: “Ev içi silah tasarrufu konusunda hükümetin etkili denetim yapması yaşamsal önem taşıyor”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, son iki ayda ev içinde tutulan silahların çocuklar tarafından kullanımı nedeniyle aile faciaları yaşandığını ve dört vatandaşın kaybedildiğini söyleyerek hükümetin hemen harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

22 Mart 2021 Pazartesi 17:15
Özersay: “Ev içi silah tasarrufu konusunda hükümetin etkili denetim yapması yaşamsal önem taşıyor”
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, son iki ayda ev içinde tutulan silahların çocuklar tarafından kullanımı nedeniyle aile faciaları yaşandığını ve dört vatandaşın kaybedildiğini söyleyerek hükümetin hemen harekete geçmesi gerektiğini belirtti.
Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada Özersay, “Hükümet derhal Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ve Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile toplantı yaparak bu silahların evlerde nerelerde, nasıl muhafaza edildiklerini, keza canlı mermilerle ilgili nasıl tedbirler aldıklarını ele alıp fiilen etkili şekilde denetlenmesini sağlamaları, kurallara uymayanlarınsa ruhsatlarının iptal etmeleri yaşamsaldır” ifadesini kullandı. 
“ÇOCUKLARIN SÜREKLİ EVDE OLMASI SİLAHLARI ESKİSİNDEN DAHA TEHLİKELİ HALE SOKMUŞTUR”
Çocukların kolayca bu silahlara ulaşabildiği için bu vahim sonuçların yaşandığına dikkat çeken Özersay, “Son iki olayda birisi emekli asker diğeri ise emekli polis iki vatandaşımızın evlerinde bulundurdukları silahlar kullanıldı. Sadece emekli olan asker ve polislerimizin değil şu anda görevde olanların da silahlarını evlerinde tasarruf ettiklerini biliyoruz. Bunlar haricinde geçmişte polis yahut asker olmasalar da silah tasarruf ruhsatı verilmiş olan kişiler vardır ve onlar da bu silahları (profesyonel atıcılık kapsamında olanların bir bölümü hariç) evlerinde bulundurmaktadırlar. Yaşananlar fazlasıyla endişe vericidir ama daha da önemlisi bu silahların evlerde nasıl muhafaza edildiği artık çok daha büyük önem kazanmıştır. Pandemi döneminde çocuklarımızın eğitim hayatı ve sosyalleşme imkanları alt üst olmuş, ailelerin düzeniyse ekonomik ve sosyal olarak sarsılmıştır. Sadece bu hususlar dahi ev içlerinde tasarruf edilen silahları eskiye göre çok daha tehlikeli bir hale sokmaktadır” dedi. 

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“HÜKÜMETTE OLDUĞUMUZ DÖNEMDE YENİ SİLAH RUHSATI TALEPLERİNE İZİN VERMEDİK”
Geçen hükümet döneminde Bakanlar Kurulu toplantılarında yeni silah ruhsatı verilmesi taleplerine izin vermeyip her defasında karşı çıkıp, önergesi gelenleri imzalamadığını aktaran Özersay, dünyanın bireysel silahlanmaya karşı ciddi tartışmaların yaşandığı bir dönemden geçtiğini hatırlattı. 
Özersay mesajına şu sözlerle devam etti: “Çocuk eğitimi, sosyal medya kullanımı ve şiddet içeren oyunlar, televizyon dizileri elbette önemli ve o konularda da tedbir şart. Öte yandan salgının yarattığı ve yakında yaratacağı sosyal bunalımlar şimdi bireysel silahlanma ile ilgili olarak çok daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Herkes sorumluluğunun bilinciyle hareket etmeli ama hükümet de yukarıda belirttiğim denetleme ve gerekirse ruhsat iptali konusunda GKK ve PGM ile birlikte acilen adım atmalıdır.”
 

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Son Güncelleme: 22.03.2021 18:57
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