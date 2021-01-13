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Özersay erken seçim konusunu değerlendirdi

Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay, seçim kararı alırken parti içi anlaşmazlıkları değil toplumun yararını esas almak gerektiğini söyledi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 09:50
Özersay erken seçim konusunu değerlendirdi
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Televizyon programına katılarak gündemin öne çıkan gelişmelerini değerlendiren Halkın Partisi (HP) Milletvekili Kudret Özersay, Halkın Partisi olarak toplum menfaatine göre hareket etmeyi doğru bulduklarını kimsenin seçimden kaçmayacağını ancak daha öncelikli konular olduğunu belirtti.

Özersay şu ifadeleri kullandı:

“Değerlendirme yapılması gereken şudur; toplumun menfaatine olan nedir? Bu soruyu kendimize soruyor muyuz? Partilerin kendi menfaatine göre yaklaşım sergilemesi doğru değildir. Halkın gündeminde bir seçim var mıdır? Halkın gündemi seçim değil, geçimdir. İnsanlar hayatlarını idame ettirme konusunda sıkıntı çekiyorlar, sağlıklarıyla ilgili endişeleri var. Çünkü sağlık sistemimiz yorulmaya başladı. Bazı sağlık servisleri devre dışı kalmaya başladı. Ülkede toplumun birinci önceliği aşılama meselesidir. Aşılama yapılsın ki öğrenciler bu ülkeye gelebilsin, esnaf da iş yapmaya başlayabilsin. Bugün Mağusa’da, Lefkoşa’da, Lefke’de, Güzelyurt’ta esnafta yaprak kıpırdamıyor. Önce öğrencilerin gelişini bir sağlayın, ekonomik olarak nefes alalım, önümüzü görebilelim. Sağlıkla ilgili planlama nasıl olacak? Aşılama nasıl yapılacak? Daha bütçe geçmedi. Bütçe çalışmaları, komite çalışmaları olacak. Genel Kurul’dan bütçe geçecek ve gereği olan şeyler yapılacak. Bu ülkede asgari ücret henüz belirlenmedi, özel sektör çalışanları bekliyor. Vatandaş aynı zamanda Seçim Halk Oylaması Yasası’yla ilgili sorular da soruyor. Yüksek Mahkeme Başkanı’nın yaptığı açıklama var; aynı seçim sistemiyle sandığa gidilirse bunu saymanın zor olacağını söylüyor. Seçime gidilmeden önce yasanın da değişmesi lazım.”

“TOPLUMDA KARŞILIĞI OLMAYAN HÜKÜMETİN ÖMRÜ DE KISA OLUYOR”

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Başbakan Ersan Saner’in muhalefete dönük olarak değil; kendi partililerine ve koalisyon ortaklarına rest olarak erken seçim hamlesini yaptığını söyleyen Özersay, hükümet kurulduğunda Halkın Partisi olarak “Bu hükümet eğreti bir biçimde kuruldu. Bu nedenle uzun ömürlü olmaz” dediklerini hatırlattı ve ekledi:

“Erken seçim kartı, hükümetin memleketin bir sorununu çözememesi üzere açılmış bir kart değil. Soru şudur; siz kendi gösterdiğiniz adaya sahip çıkamadınız diye erken seçim deyip vatandaşı mı cezalandıracaksınız? Faturayı vatandaşa mı ödeteceksiniz? Salgın koşullarından dolayı bir evin içinde 10 kişiden fazla kişi bir araya gelmeyecek derken; meyhane, kafe, bar gibi yerleri kapatırken, üst kurul tedbirler alırken aşılama yapılmadan bu işlerin yapılmasını nasıl söylersiniz? HP olarak buna siyasi olarak sorumlu davranmama diyoruz. Hükümet zaten seçim hükümetiydi ama önce sorumluluklarımızı yapmamız gerekir. Bu yaşananlar bize şunu gösteriyor; toplumda ve koalisyonu kuran partilerin kendi içinde karşılığı olmayan hükümetin ömrü de kısa oluyor.”

“GENİŞ TABANLI BİR UZLAŞI HÜKÜMETİ KURULMALIDIR”

HP Milletvekili Kudret Özersay, mevcut hükümetin devam edememesi durumunda yapılacak en doğru şeyin geniş tabanlı ve toplumda karşılığı olan bir uzlaşı hükümeti kurmak olduğunu belirtti.

Özersay, “Geniş tabanlı bir uzlaşı hükümeti kurulursa gereken yasal değişiklikler, asgari ücret ve bütçe konusu da halledilir, aşılama meselesi de netleşir, toplum biraz rahatlar, önünü görebilir. Onun ertesinde de seçime gidilir. Ülkenin yararına olan budur. Kararları verirken parti içi kavgalar, kişisel çekişmeler değil, toplumun yararına göre hareket etmek gerekir” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kudret özersayErken Seçim
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